Как сохранить свои номера для следующего автомобиля: инструкция

Среди автовладельцев пользуется спросом услуга хранения номерных знаков. Этот сервис актуален для тех лиц, кто в будущем хочет перезакрепить свои любимые номера за другим своим транспортным средством. Как воспользоваться услугой – в Главном сервисном центре МВД напоминают алгоритм действий.

Читайте также: В Германии начнут штрафовать за украинские номера

Оставить номерные знаки на ответственное хранение возможно в любом удобном сервисном центре МВД. К примеру, при продаже или выбраковке транспортного средства автовладелец намерен сохранить за собой номера. Для этого необходимо выполнить алгоритм действий:

сообщить администратору о желании оставить номерной знак на платном хранении в сервисном центре МВД;

заполнить заявление, которое предоставит администратор;

оплатить за услугу хранения и предоставить документ (квитанцию) об оплате администратору.

Стоимость за одни сутки хранения составляет 10,8 грн. Срок хранения определяет сам клиент, который заказывает услугу.

Обращаем внимание: в дальнейшем номерной знак возможно закрепить не только за своим авто, но и за транспортным средством другого супруга, детей или родителей.

Доступна возможность продлить срок хранения номерных знаков. Это возможно сделать как в сервисном центре МВД, так и онлайн в Кабинете водителя. Чтобы продлить хранение номерных знаков онлайн, необходимо авторизоваться, выбрать эту услугу среди других и указать срок, на который продлевается хранение. Система самостоятельно сформирует платежный документ. После этого осуществляется оплата за хранение.