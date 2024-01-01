В Германии начнут штрафовать за украинские номера

Штраф за несоблюдение требования по замене украинских документов и номеров на немецкие составляет от 70 до 105 евро.

Для проведения нужной процедуры владельцы транспортных средств должны подать в орган регистрации документ, удостоверяющий личность, где имя и фамилия написаны латинскими буквами, украинское свидетельство о регистрации и страховку. О новых требованиях к регистрации пишут немецкие издания.

Украинские номерные знаки подлежат замене после регистрации. Здесь есть одно условие: электронные копии украинских документов при регистрации авто не имеют юридической силы, следует подавать только бумажные или пластиковые оригиналы.

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В Германии любое "чужеземное" авто после года пребывания на ее территории подлежит регистрации и таможенному декларированию, а также техническому осмотру и страхованию. В силу исключительных обстоятельств для украинских владельцев транспортных средств в статусе беженцев федеральное правительство несколько раз делало исключение. Однако последний срок такой льготы истек 30 сентября.

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Федеральное министерство транспорта совместно с федеральными землями в течение последних нескольких месяцев разработало новую процедуру по украинским автомобилям. Со вступлением в силу новых требований регистрации украинские документы и номерные знаки автоматически становятся недействительными на всей территории Германии, их использование запрещено.

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Однако это касается только тех украинских автомобилей, которые эксплуатируются в ФРГ более года. Относительно обязательного таможенного декларирования транспортного средства, то для украинских беженцев, которые прибыли, прибывают или будут прибывать в ЕС, их ввозимые товары для переселения освобождены от налогов на импорт, в т.ч. это касается и транспортных средств.

Есть предостережение относительно выезда за пределы Германии и повторного заезда для нового годового отсчета и избежания регистрации: короткое пересечение границы не гарантирует, что годовой период начинается снова, а владелец освобождается от требования регистрации. Выехать в Польшу, скажем, заправиться там на АЗС и снова вернуться на территорию ФРГ нового отсчета не дает.

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Федеральное министерство транспорта по этому поводу четко заявило, что подобные действия за новый срок считаться не будут, поскольку автомобиль находится на таможенной территории Европейского Союза.