В Німеччині почнуть штрафувати за українські номери

Штраф за недотримання вимоги щодо заміни українських документів та номерів на німецькі становить від 70 до 105 євро.

Для проведення потрібної процедури власники транспортних засобів повинні подати в орган реєстрації документ, що посвідчує особу, де ім'я і прізвище написано латинськими літерами, українське свідоцтво про реєстрацію та страховку. Про нові вимоги до реєстрації пишуть німецькі видання.

Українські номерні знаки підлягають заміні після реєстрації. Тут є одна умова: електронні копії українських документів при реєстрації авто не мають юридичної сили, слід подавати тільки паперові чи пластикові оригінали.

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У Німеччині будь-яке "чужоземне" авто після року перебування на її території підлягає реєстрації та митному декларуванню, а також технічному огляду й страхуванню. Через виняткові обставини для українських власників транспортних засобів у статусі біженців федеральний уряд кілька разів робив виняток. Однак останній термін такої пільги закінчився 30 вересня.

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Федеральне міністерство транспорту спільно з федеральними землями протягом останніх кількох місяців розробило нову процедуру щодо українських автівок. З набуттям чинності нових вимог реєстрації українські документи та номерні знаки автоматично стають недійсними на всій території Німеччини, їх використання заборонено.

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Однак це стосується лише тих українських автомобілів, що експлуатуються в ФРН понад рік. Щодо обов’язкового митного декларування транспортного засобу, то для українських біженців, котрі прибули, прибувають чи будуть прибувати до ЄС, їхні ввезені товари для переселення звільнені від податків на імпорт, в т.ч. це стосується і транспортних засобів.

Є застереження щодо виїзду за межі Німеччини й повторного заїзду задля нового річного відліку й уникнення реєстрації: короткий перетин кордону не гарантує, що річний період починається знову, а власник звільняється від вимоги реєстрації. Виїхати до Польщі, скажімо, заправитися там на АЗС і знову повернутися на територію ФРН нового відліку не дає.

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Федеральне міністерство транспорту з цього приводу чітко заявило, що подібні дії за новий термін вважатися не будуть, оскільки автомобіль перебуває на митній території Європейського Союзу.