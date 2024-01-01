Через тиждень реєстрація автобусів у Європі піде за новими стандартами безпеки

Окрім традиційного набору систем допомоги водію, для покращеного рівня безпеки вже бажані потужніший асистент екстреного гальмування та аналізатор перевищення швидкості, сучасна система заміни дзеркал, повноцінна мережа камер огляду на 360 градусів, датчики дощу/світла, інноваційний асистент повороту та розпізнавання розмітки тощо.

Менеджери автобусних брендів Mercedes‑Benz і Setra з цього приводу заявили, що поточні системи безпеки та допомоги в їх пасажирських машинах останнього покоління не просто відповідають вимогам GSR, але й в багато в чому вже виходять за межі потрібного рівня. Тепер допоміжні системи Active Brake Assist 5/6 або Preventive Brake Assist 2, Sideguard Assist 2, Frontguard Assist або Traffic Sign Assist входять у стандартну комплектацію всіх варіантів автобусів. Нині вони представляють додаткову цінність для всіх сегментів пасажирських машин – міських, міжміських і туристичних.

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"Безпека завжди є головним пріоритетом для Daimler Buses. З нашими брендами Mercedes‑Benz і Setra ми десятиліттями були піонерами нових технологій безпеки та систем допомоги. Safety Coach, який втілює нашу новітню технологію безпеки для автобусів, також має давню традицію в Daimler Buses", – говорить генеральний директор Daimler Buses Тілль Обервёрдер.

Хорошим прикладом перевиконання нових стандартів GSR є Active Brake Assist 6 (ABA 6). Система здатна реагувати на пішоходів і велосипедистів на швидкості до 60 км/год – для ABA 5 це було 50 км/год. ABA 6 може за допомогою автоматичного екстреного гальмування реагувати на велосипедистів і людей, які переходять дорогу, наближаються до транспортного засобу або йдуть по смузі транспортного засобу.

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З’явився перший у світі спеціалізований активний гальмівний асистент для рейсових автобусів Preventive Brake Assist 2. Він попереджає про нерухомі перешкоди, а також про пішоходів і велосипедистів і може ініціювати часткове гальмування, якщо водій не реагує. Ця нова система допомоги другого покоління може реагувати на нерухомі та рухомі об’єкти, включаючи пішоходів і велосипедистів.

Щоб уникнути аварій під час руху, наприклад, на світлофорах або автобусних зупинках, нова функція Frontguard Assist від Daimler Buses виявляє нерухомі або рухомі об’єкти попереду автомобіля. Вона може допомогти водієві під час руху зі швидкістю до 15 км/год, попереджаючи про небезпеку через двоступеневу систему попередження. Система допомоги покриває мертву зону перед автомобілем від 0,8 до приблизно чотирьох метрів по всій ширині автомобіля.

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Окрім цього, брендами Mercedes‑Benz і Setra мають ще багато інших систем допомоги, що покращують мінімальні вимоги GSR, які почнуть діяти з 7 липня.