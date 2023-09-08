Daimler Buses завершує останні приготування до найпрестижнішої міжнародної виставки Busworld Europe 2023: через місяць два його бренди Mercedes‑Benz і Setra покажуть одразу кілька світових прем’єр.

У Брюссель, де з 7 по 12 жовтня пройде виставка пасажирського транспорту, Mercedes‑Benz і Setra на спільній експозиції покажуть вісім інноваційних автобусів міського, міжміського і туристичного виконання. Ще два працюватимуть на тест-драйвах.

Новинки Mercedes-Benz 2024

Демонстрація розробок запланована з універсального та економічного гібридного міжміського автобуса Mercedes‑Benz Intouro.

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Зліва гібридний Intouro (потужність 260 кВт/354 к.с., робочий об’єм 7,7 л, електродвигун потужністю 14 кВт, 6-ступінчаста АКПП), а поряд його брати Intourо М і просто Intourо. Фото: Daimler Truck AG

У залі відбудеться прем’єра “повністю електричного соло-автобуса eCitaro з паливними елементами, поруч з ним стоятиме eCitaro з останньою генерацією акумуляторів NMC3 і пакетом продуктивності". Там же покажуть шасі міського автобуса eO500U дочірнього заводу в Бразилії, що варто розцінювати як європейську прем’єру.

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Ці три пасажирські машини для міських перевезень покликані продемонструвати рівень розвитку місцевих автобусів без шкідливих викидів.

На вулиці працюватиме на тест-драйвах четвертий представник міських маршрутів – Mercedes‑Benz eCitaro G на паливних елементах.

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18-метрова "гармошка" Mercedes-Benz eCitaro G з повністю електричним приводом і двома електродвигунами (2 x 125 кВт, 2 x 485 Нм) може одночасно перевозити 157 пасажирів. Фото: Daimler Truck AG

Новинки Setra 2024

Setra покаже MultiClass LE з сегменту міжміських автобусів із низьким входом. Тривісний міжміський гігант довжиною 14,5 метрів також буде доступним для тест-драйвів.

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У сегменті туристичних автобусів покажуть високоповерхову Setra ComfortClass, супервисокий TopClass і стильно оновлена двоповерховий Setra S 531 DT. Вони не прем’єрні, дебютували рік тому, але завдяки старанням розробників вже на крок кращі торішніх.

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Легендарна Setra MultiClass 500/515 LE в медово-жовтій кольористиці. Фото: Daimler Truck AG

Безпека і допомога водієві

На виставці Busworld Europe 2023 компанія Daimler Buses продемонструє нові та вдосконалені системи допомоги.

Новий помічник при екстреному гальмуванні Active Brake Assist 6 (ABA 6) для туристичних високопідлогових автобусів використовує комбінацію радарних датчиків ближнього і дальнього радіусу дії, а також камеру. Бортова система ABA 6 виявляє рухомих або нерухомих людей і велосипедистів попереду транспортного засобу та здатна самостійно здійснювати екстрене гальмування. Система охоплює весь діапазон швидкості транспортного засобу та працює у фоновому режимі.

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Також буде презентовано асистента Preventive Brake Assist 2 для низькопідлогових автобусів. Це вже наступне покоління системи активної допомоги при гальмуванні, спеціально розробленої для автобусів регулярних рейсів. Вона реагує на нерухомі та рухомі об'єкти, включаючи пішоходів і велосипедистів. Бортовий комп’ютер може одночасно обробляти кілька об’єктів, пропонує покращене виявлення об’єктів за межами проїжджої частини.

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Туристичний автобус TopClass 516 HDH (потужність 375 кВт/510 к.с., робочий об’єм 12,8 л, 8-швидкісна КПП) отримав 360-градусну камеру огляду. Салон розрахований на 48 пасажирів. Фото: Daimler Truck AG

Новий асистент повороту Sideguard Assist 2, який також базується на радарі, попереджає, якщо існує ризик зіткнення з пішоходами та велосипедистами. Це робить поворот ще безпечнішим.

Абсолютно нова система Frontguard Assist також заснована на радарі. Вона виявляє та попереджає про перешкоди або людей безпосередньо перед транспортним засобом на швидкості до 15 км/год. Sideguard Assist 2 і Frontguard Assist поєднуються, щоб забезпечити повну систему попередження про перешкоди та людей збоку та попереду автомобіля.

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Невеличкі за розміром камери MirrorCam набагато краще від дзеркал транслюють зображення заднього огляду – потужна оптика і гарна світлосила дають деталізовану картинку на дисплей водія навіть у сутінках. Колаж: Авто24

Новим також є інтелектуальний асистент швидкості Traffic Sign Assist. Він порівнює поточну швидкість автомобіля з допустимою швидкістю автомобіля та попереджає водія про перевищення дозволеної швидкості.

Про дзеркало, сервіс і ще дещо з бізнесу

У майбутньому всі серії автобусів Mercedes‑Benz і Setra в сегменті міських, міжміських або туристичних будуть опціонально доступні з камерами MirrorCam замість зовнішніх дзеркал. Перевагами є розширене поле огляду для водія, значно краща видимість ззаду в темряві завдяки підсиленню залишкового світла.

Маленька площа об’єктива камери менше забруднюється. Порівняно зі звичайними дзеркалами, MirrorCam ледь-ледь виступає за краї кузова. Це означає легше маневрування та менше пошкоджень. Нарешті, зменшується площа опору автомобіля зустрічному потоку повітря, що позитивно впливає на витрату пального.

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Сервісний бренд Daimler Buses Omniplus продемонструє на виставці рішення щодо стійкості, безпеки та цифровізації. Екологічність починається з виробничого процесу, наприклад, виробництва оригінальних запчастин. У цьому контексті Omniplus розробила такі рішення, як відновлення деталей, 3D-друк або друге життя для високовольтних батарей.

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Omniplus On відображає всю необхідну інформацію: віддалена діагностика, моніторинг стану, профілактичне обслуговування, усунення мовних бар'єрів, підтримка водія, віддалена підтримка, доступність транспортного засобу. Фото: Daimler Truck AG