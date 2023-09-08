Daimler Buses завершает последние приготовления к самой престижной международной выставке Busworld Europe 2023: через месяц два его бренда Mercedes-Benz и Setra покажут сразу несколько мировых премьер.

В Брюссель, где с 7 по 12 октября пройдет выставка пассажирского транспорта, Mercedes-Benz и Setra на совместной экспозиции покажут восемь инновационных автобусов городского, междугороднего и туристического исполнения. Еще два будут работать на тест-драйвах.

Новинки Mercedes-Benz 2024

Демонстрация разработок запланирована с универсального и экономичного гибридного междугороднего автобуса Mercedes-Benz Intouro.

​

Слева гибридный Intouro (мощность 260 кВт/354 л.с., рабочий объем 7,7 л, электродвигатель мощностью 14 кВт, 6-ступенчатая АКПП), а рядом его братья Intourо М и просто Intourо. Фото: Daimler Truck AG

В зале состоится премьера "полностью электрического соло-автобуса eCitaro с топливными элементами, рядом с ним будет стоять eCitaro с последней генерацией аккумуляторов NMC3 и пакетом производительности". Там же покажут шасси городского автобуса eO500U дочернего завода в Бразилии. .

Читайте также Подаренные Германией Mercedes Zetros уже в Украине.

Эти три пассажирских машины для городских перевозок призваны продемонстрировать уровень развития местных автобусов без вредных выбросов.

На улице будет работать на тест-драйвах четвертый представитель городских маршрутов – Mercedes Benz eCitaro G на топливных элементах.

​

18-метровая "гармошка" Mercedes-Benz eCitaro G с полностью электрическим приводом и двумя электродвигателями (2 x 125 кВт, 2 x 485 Нм) может одновременно перевозить 157 пассажиров. Фото: Daimler Truck AG

Новинки Setra 2024

Setra покажет MultiClass LE из сегмента междугородных автобусов с низким входом. Трехосный междугородний гигант длиной 14,5 метров также будет доступен для тест-драйвов.

Читайте также Daimler AG разделится на две компании и сменит название

В сегменте туристических автобусов покажут высокоэтажную Setra ComfortClass, супервысокий TopClass и стильно обновленную двухэтажную Setra S 531 DT. Они не премьерные, дебютировали год назад, но благодаря стараниям разработчиков уже на шаг лучше прошлогодних.

​

Легендарная Setra MultiClass 500/515 LE в медово-желтом цвете. Фото: Daimler Truck AG

Безопасность и помощь водителю

На выставке Busworld Europe 2023 компания Daimler Buses продемонстрирует новые и усовершенствованные системы помощи.

Новый помощник при экстренном торможении Active Brake Assist 6 (ABA 6) для высококачественных туристических автобусов использует комбинацию радарных датчиков ближнего и дальнего радиуса действия, а также камеру. Бортовая система ABA 6 обнаруживает подвижных или неподвижных людей и велосипедистов впереди транспортного средства и способна самостоятельно совершать экстренное торможение. Система включает весь диапазон скорости транспортного средства и работает в фоновом режиме.

Читайте также Mercedes-Benz показал универсал Е-класса для плохих дорог

Также будет презентован ассистент Preventive Brake Assist 2 для низкопольных автобусов. Это уже следующее поколение системы активной помощи при торможении специально разработанной для автобусов регулярных рейсов. Она реагирует на неподвижные и движущиеся объекты, включая пешеходов и велосипедистов. Бортовой компьютер может одновременно обрабатывать несколько объектов, предлагает улучшенное обнаружение объектов за пределами проезжей части.

​

Туристический автобус TopClass 516 HDH (мощность 375 кВт/510 л.с., рабочий объем 12,8 л, 8-скоростная КПП) получил 360-градусную камеру обзора. Салон рассчитан на 48 пассажиров. Фото: Daimler Truck AG

Новый ассистент поворота Sideguard Assist 2, также базирующийся на радаре, предупреждает, если существует риск столкновения с пешеходами и велосипедистами. Это делает поворот еще более безопасным.

Совершенно новая система Frontguard Assist также основана на радаре. Она обнаруживает и предупреждает о препятствиях или людях непосредственно перед транспортным средством на скорости до 15 км/ч. Sideguard Assist 2 и Frontguard Assist сочетаются, чтобы обеспечить полную систему предупреждения о препятствиях и людях сбоку и впереди автомобиля.

​

Небольшие по размеру камеры MirrorCam гораздо лучше зеркал транслируют изображение заднего обзора – мощная оптика и хорошая светосила дают детализированную картинку на дисплей водителя даже в сумерках. Коллаж: Авто24

Новый также интеллектуальный ассистент скорости Traffic Sign Assist. Он сравнивает текущую скорость автомобиля с допустимой скоростью и предупреждает водителя о превышении разрешенной скорости.

Про зеркало, сервис и еще кое-что из бизнеса

В будущем все серии автобусов Mercedes-Benz и Setra в сегменте городских, междугородных или туристических опционально будут доступны с камерами MirrorCam вместо внешних зеркал. Преимуществами является расширенное поле обзора для водителя, значительно лучшая видимость сзади во тьме благодаря усилению остаточного света.

Маленькая площадь объектива камеры меньше загрязняется. По сравнению с обычными зеркалами, MirrorCam едва выступает за края кузова. Это означает более легкое маневрирование и меньше повреждений. Наконец, уменьшается площадь сопротивления автомобиля встречному потоку воздуха, что положительно влияет на расход топлива.

Читайте также Mercedes-Benz покажет концепт самой маленькой электрической модели

Сервисный бренд Daimler Buses Omniplus продемонстрирует на выставке решения по устойчивости, безопасности и цифровизации. Экологичность начинается с производственного процесса, например производства оригинальных запчастей. В этом контексте Omniplus разработала такие решения как восстановление деталей, 3D-печать или вторую жизнь для высоковольтных батарей.

​

Omniplus On отображает всю необходимую информацию: удаленная диагностика, мониторинг состояния, профилактическое обслуживание, устранение языковых барьеров, поддержка водителя, удаленная поддержка, доступность транспортного средства. Фото: Daimler Truck AG