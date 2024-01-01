Через неделю регистрация автобусов в Европе пойдет по новым стандартам безопасности

Кроме традиционного набора систем помощи водителю, для улучшенного уровня безопасности уже желательны мощный ассистент экстренного торможения и анализатор превышения скорости, современная система замены зеркал, полноценная сеть камер обзора на 360 градусов, датчики дождя/света, инновационный ассистент поворота и распознавания разметки и тому подобное.

Менеджеры автобусных брендов Mercedes-Benz и Setra по этому поводу заявили, что текущие системы безопасности и помощи в их пассажирских машинах последнего поколения не просто соответствуют требованиям GSR, но и во многом уже выходят за пределы нужного уровня. Теперь вспомогательные системы Active Brake Assist 5/6 или Preventive Brake Assist 2, Sideguard Assist 2, Frontguard Assist или Traffic Sign Assist входят в стандартную комплектацию всех вариантов автобусов. В настоящее время они представляют дополнительную ценность для всех сегментов пассажирских машин – городских, междугородних и туристических.

Читайте также Стало известно, что покажут Mercedes-Benz и Setra в Брюсселе через месяц

"Безопасность всегда является главным приоритетом для Daimler Buses. С нашими брендами Mercedes-Benz и Setra мы десятилетиями были пионерами новых технологий безопасности и систем помощи. Safety Coach, который воплощает нашу новейшую технологию безопасности для автобусов, также имеет давнюю традицию в Daimler Buses", – говорит генеральный директор Daimler Buses Тилль Обервёрдер.

Хорошим примером перевыполнения новых стандартов GSR является Active Brake Assist 6 (ABA 6). Система способна реагировать на пешеходов и велосипедистов на скорости до 60 км/ч, а для ABA 5 это было 50 км/ч. ABA 6 может с помощью автоматического экстренного торможения реагировать на велосипедистов и людей, которые переходят дорогу, приближаются к транспортному средству или идут по полосе транспортного средства.

Читайте также Подаренные Германией автомобили Mercedes Zetros уже в Украине

Появился первый в мире специализированный активный тормозной ассистент для рейсовых автобусов Preventive Brake Assist 2. Он предупреждает о неподвижных препятствиях, а также о пешеходах и велосипедистах и может инициировать частичное торможение, если водитель не реагирует. Эта новая система помощи второго поколения может реагировать на неподвижные и движущиеся объекты, включая пешеходов и велосипедистов.

Чтобы избежать аварий во время движения, например, на светофорах или автобусных остановках, новая функция Frontguard Assist от Daimler Buses обнаруживает неподвижные или движущиеся объекты впереди автомобиля. Она может помочь водителю при движении со скоростью до 15 км/ч, предупреждая об опасности через двухступенчатую систему предупреждения. Система помощи покрывает мертвую зону перед автомобилем от 0,8 до примерно четырех метров по всей ширине автомобиля.

Читайте также Редкие самосвалы Mercedes-Benz приехали в деоккупированные громады Харьковщины

Кроме этого, брендами Mercedes-Benz и Setra имеют еще много других систем помощи, улучшающих минимальные требования GSR, которые начнут действовать с 7 июля.