У нинішньому травні з шоу-румів дилерських центрів ЄС до споживачів пішов майже один мільйон легкових автомобілів, що на 18,5% більше від торішнього.

Найбільший зліт зафіксовано в Італії (+23,1%), Німеччині (+19,2%) та Франції (+14,8%). У п'ятимісячному заліку авторинок ЄС зріс на 18%, на реєстраційний облік поставлено 4,4 млн. автомобілів.

Однак до рівня передпандемійного періоду Євросоюз не дотягує на 23%: у травні 2019 року було зареєстровано 5,7 млн легковиків.

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Минулого місяця нову реєстрацію пройшли 129 847 електромобілів, що дало приріст 70,9%. Така кількість техніки відповідає частці 13,8% у ємності ринку ЄС.

У цьому сегменті є двозначне і навіть тризначне зростання. Нідерланди у реєстраціях електромобілів злетіли на 118,4%. Далі ранжиром пішли Швеція (+82,6%), Франція (+48,7%) та Німеччина (+46,6%). Це дозволило п'ятимісячний показник сумарно збільшити на 50,5%: з січня до травня в Євросоюзі продано понад півмільйона акумуляторних легковиків.

Графічна схема зростання продаж легкових автомобілів у зоні ЄС з порівняннями за місяцями. Графік: АСЕА

Гібридні електромобілі зберегли динаміку зростання: продажі у травні збільшився на 27,6% і досяг 234 380 одиниць. Найкращі показники реєстрації в Німеччині (+54,5%), Італії (+27,2%), Франції (+22,1%) та Іспанії (+10,3%). Таким чином, гібридні електромобілі є другими за популярністю, на них припадає майже чверть ринку (порівняно з 23,2% у травні 2022 року).

Продаж гібридних машин, що підключаються, у травні скоротився на 0,6%. Тут далися взнаки продажі в Німеччині (-40,5%), яка залишається найбільшим ринком для техніки з таким видом типу пального.

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Нагадаємо, наприкінці минулого року припинено стимули для гібридів, що підключаються, і це почало позначатися на результатах збуту: загальна частка ринку гібридних автомобілів, що підключаються, щодо торішнього травня знизилася з 8,8% до 7,4%.

Реєстрація дизельних автомобілів у травні пішла в мінус на 2,9%: Євросоюз вступає в епоху електротягових машин. Фото: cdnuploads.aa.com.tr

У сегменті бензинових та дизельних автомобілів травневий ринок ЄС злетів на 12,6% і досяг 342 806 одиниць. Зростання переважно забезпечили дилерські майданчики в Італії (+23,9%), Франції (+18,3%) та Німеччині (+17,6%).

Сумарно з січня до травня в ЄС було продано понад 1,6 млн бензинових автомобілів, що на 17% більше, ніж за той же період 2022 року.

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А ось ринок дизельних автомобілів минулого місяця пішов у мінус на 2,9%. Позитив тільки в Італії (+24,3%) та Німеччині (+3,6%). Дизельні автомобілі наразі становлять 14,3% частки ринку ЄС порівняно з 17,4% у травні 2022 року.