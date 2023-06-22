В нынешнем мае из шоу-румов дилерских центров ЕС к потребителям ушел почти один миллион легковых автомобилей, что на 18,5% больше прошлогоднего.

Наибольший взлет зафиксирован в Италии (23,1%), Германии (19,2%) и Франции (14,8%). В пятимесячном зачете авторынок ЕС вырос на 18%, на регистрационный учет поставлено 4,4 млн автомобилей.

Однако до уровня предпандемийного периода Евросоюз не дотягивает на 23%: в мае 2019 было зарегистрировано 5,7 млн легковушек.

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В прошлом месяце новую регистрацию прошли 129 847 электромобилей, что привело к приросту 70,9%. Такое количество техники соответствует доле 13,8% в емкости рынка ЕС.

В этом сегменте имеется двузначный и даже трехзначный рост. Нидерланды в регистрациях электромобилей взлетели на 118,4%. Далее по ранжиру пошли Швеция (+82,6%), Франция (+48,7%) и Германия (+46,6%). Это позволило пятимесячный показатель суммарно увеличить на 50,5%: с января по май в Евросоюзе продано более полумиллиона аккумуляторных легковушек.

Графическая схема роста продаж легковых автомобилей в зоне ЕС по сравнению с месяцами. График: АСЕА

Гибридные электромобили сохранили динамику роста: продажи в мае увеличились на 27,6% и достигли 234 380 единиц. Лучшие показатели регистрации в Германии (+54,5%), Италии (+27,2%), Франции (+22,1%) и Испании (+10,3%). Таким образом, гибридные электромобили являются вторыми по популярности, на них приходится около четверти рынка (по сравнению с 23,2% в мае 2022 года).

Продажа подключаемых гибридных машин в мае сократилась на 0,6%. Здесь сказались продажи в Германии (-40,5%), которая остается крупнейшим рынком для техники с таким видом типа горючего.

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Напомним, в конце прошлого года прекращены стимулы для подключаемых гибридов, и это начало сказываться на результатах сбыта: общая доля рынка подключаемых гибридных автомобилей по отношению к прошлогоднему маю снизилась с 8,8% до 7,4%.

Регистрация дизельных автомобилей в мае ушла в минус на 2,9%: Евросоюз поступает в эпоху электротяговых машин. Фото: cdnuploads.aa.com.tr

В сегменте бензиновых и дизельных автомобилей майский рынок ЕС взлетел на 12,6% и достиг 342 806 единиц. Рост преимущественно обеспечили дилерские площадки в Италии (+23,9%), Франции (+18,3%) и Германии (+17,6%).

Суммарно с января по май в ЕС было продано более 1,6 млн бензиновых автомобилей, что на 17% больше, чем за тот же период 2022 года.

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А вот рынок дизельных автомобилей в прошлом месяце ушел в минус на 2,9%. Позитив только в Италии (+24,3%) и Германии (+3,6%). Дизельные автомобили составляют 14,3% доли рынка ЕС по сравнению с 17,4% в мае 2022 года.