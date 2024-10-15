Як зберегти свої номери для наступного автомобіля: інструкція

Серед автовласників має попит послуга зберігання номерних знаків. Цей сервіс актуальний для тих осіб, хто в майбутньому хоче перезакріпити свої улюблені номери за іншим своїм транспортним засобом. Як скористатись послугою – у Головному сервісному центрі МВС нагадують алгоритм дій.

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Залишити номерні знаки на відповідальне зберігання можливо у будь-якому зручному сервісному центрі МВС. До прикладу, під час продажу чи вибракування транспортного засобу автовласник має намір зберегти за собою номери. Для цього необхідно виконати алгоритм дій:

повідомити адміністратора про бажання залишити номерний знак на платному зберігані в сервісному центрі МВС;

заповнити заяву, яку надасть адміністратор;

оплатити за послугу зберігання і надати документ (квитанцію) про оплату адміністратору.

Вартість за одну добу зберігання становить 10,8 грн. Термін зберігання визначає сам клієнт, який замовляє послугу.

Звертаємо увагу: надалі номерний знак можливо закріпити не тільки за своїм авто, а й за транспортним засобом іншого з подружжя, дітей або батьків.

Доступна можливість продовжити термін зберігання номерних знаків. Це можливо зробити як у сервісному центрі МВС, так і онлайн у Кабінеті водія. Аби продовжити зберігання номерних знаків онлайн, необхідно авторизуватись, обрати цю послугу серед інших та вказати термін, на який продовжується зберігання. Система самостійно сформує платіжний документ. Після цього здійснюється оплата за зберігання.