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Как спасти домашнего любимца от ДТП

К сожалению, животные также могут травмироваться или погибнуть в ДТП. Чтобы уменьшить такую вероятность, достаточно выполнить несложные действия по безопасности.
Как спасти свою собаку от ДТП - Auto24

Как спасти свою собаку от ДТП

Евгений Гудущан
logo13 февраля, 15:20
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Домашние любимцы довольно часто выбегают на дорогу, где их может раздавить автомобиль. У патрульной полиции Киевской области рассказали, как предотвратить такую ситуацию.

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В полиции рекомендуют надеть на четвероногого ошейник, светящийся, или прикрепить специальный светоотражающий брелок. Это обеспечит дополнительную защиту во время прогулок в темное время суток, ведь такие аксессуары делают животное заметным для водителей.

Важно знать, что со светоотражателем пешеход становится видимым на расстоянии до 300 метров, давая водителю время, чтобы среагировать и избежать опасной ситуации. Помните, это касается и ваших домашних любимцев.

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