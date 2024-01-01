Як врятувати домашнього улюбленця від ДТП

Домашні улюбленці досить часто вибігають на дорогу, де їх може розчавити автомобіль. У патрульній поліції Київської області розповіли, як запобігти такій ситуації.

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У поліції рекомендують одягти на чотирилапого нашийник, що світиться, або прикріпити спеціальний світловідбивний брелок. Це забезпечить додатковий захист під час прогулянок у темний час доби, адже такі аксесуари роблять тварину помітною для водіїв.

Важливо знати, що зі світловідбивачем пішохід стає видимим на відстані до 300 метрів, даючи водієві час, щоб зреагувати і уникнути небезпечної ситуації. Пам’ятайте, це стосується і ваших домашніх улюбленців.