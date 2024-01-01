У поліції нагадали правила безпечної поведінки на дорозі під час морозів

Правила безпечної поведінки на дорозі під час морозів
Патрульні несуть службу в посиленому режимі та цілодобово слідкують за станом автодоріг. За потреби, інспектори сектору безпеки дорожнього руху викликають на засніжені ділянки дороги снігоприбиральну техніку та допомагають водіям, які опинилися в небезпечному становищі через негоду.
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Водії:
- переконайтеся у технічній справності вашого авто;
- обирайте безпечну швидкість руху автомобіля;
- відмовтеся від ризикованих маневрувань;
- збільшуйте дистанцію між автомобілями;
- користуйтеся засобами пасивної безпеки;
- під час зупинки обов‘язково вмикайте аварійну світлову сигналізацію.
Пішоходи
Перехід дороги у невстановленому місці, перехід на заборонний сигнал світлофора й інші порушення ПДР: Пішоходами виносяться постанови за ч. 1 ст. 127 (Порушення ПДР пішоходами) КУпАП. Санкція цієї статті передбачає накладення штрафу у розмірі 255 гривень, однак варто зауважити, що подібні порушення можуть призвести до фатальних наслідків.
Пішоходам рекомендують:
- рухатись потрібно по тротуарах та пішохідних доріжках;
- переходьте проїзну частину по пішохідних переходах, зокрема, підземних і надземних, а у разі їх відсутності — на перехрестях по лініях тротуарів та узбіч;
- завжди використовуйте світлоповертальні елементи в темну пору доби або умовах недостатньої видимості;
- не виходьте на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки;
- забороняється раптово виходити, вибігати на проїзну частину, зокрема, на пішохідний перехід;
- не допускайте самостійний, без нагляду дорослих, вихід дітей дошкільного віку на проїзну частину;
- не затримуйтесь і не зупиняйтесь на проїзній частині;
- не переходьте проїзну частину поза пішохідним переходом, якщо є розділювальна смуга або дорога має чотири та більше смуг для руху в обох напрямках, а також у місцях, де встановлено огородження.