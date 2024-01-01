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У поліції нагадали правила безпечної поведінки на дорозі під час морозів

Сильні морози за прогнозами синоптиків будуть тривати до кінця лютого. Це створює додаткові ризики як для водіїв, так і для пішоходів.
Правила безпечної поведінки на дорозі під час сильних морозів- Auto24

Правила безпечної поведінки на дорозі під час морозів

Євген Гудущан
logo11 лютого, 19:10
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Патрульні несуть службу в посиленому режимі та цілодобово слідкують за станом автодоріг. За потреби, інспектори сектору безпеки дорожнього руху викликають на засніжені ділянки дороги снігоприбиральну техніку та допомагають водіям, які опинилися в небезпечному становищі через негоду.

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Водії:

  • переконайтеся у технічній справності вашого авто;
  • обирайте безпечну швидкість руху автомобіля;
  • відмовтеся від ризикованих маневрувань;
  • збільшуйте дистанцію між автомобілями;
  • користуйтеся засобами пасивної безпеки;
  • під час зупинки обов‘язково вмикайте аварійну світлову сигналізацію.

Пішоходи

Перехід дороги у невстановленому місці, перехід на заборонний сигнал світлофора й інші порушення ПДР: Пішоходами виносяться постанови за ч. 1 ст. 127 (Порушення ПДР пішоходами) КУпАП. Санкція цієї статті передбачає накладення штрафу у розмірі 255 гривень, однак варто зауважити, що подібні порушення можуть призвести до фатальних наслідків.

Пішоходам рекомендують:

  • рухатись потрібно по тротуарах та пішохідних доріжках;
  • переходьте проїзну частину по пішохідних переходах, зокрема, підземних і надземних, а у разі їх відсутності — на перехрестях по лініях тротуарів та узбіч;
  • завжди використовуйте світлоповертальні елементи в темну пору доби або умовах недостатньої видимості;
  • не виходьте на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки;
  • забороняється раптово виходити, вибігати на проїзну частину, зокрема, на пішохідний перехід;
  • не допускайте самостійний, без нагляду дорослих, вихід дітей дошкільного віку на проїзну частину;
  • не затримуйтесь і не зупиняйтесь на проїзній частині;
  • не переходьте проїзну частину поза пішохідним переходом, якщо є розділювальна смуга або дорога має чотири та більше смуг для руху в обох напрямках, а також у місцях, де встановлено огородження.
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