У поліції нагадали правила безпечної поведінки на дорозі під час морозів

Патрульні несуть службу в посиленому режимі та цілодобово слідкують за станом автодоріг. За потреби, інспектори сектору безпеки дорожнього руху викликають на засніжені ділянки дороги снігоприбиральну техніку та допомагають водіям, які опинилися в небезпечному становищі через негоду.

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Водії:

переконайтеся у технічній справності вашого авто;

обирайте безпечну швидкість руху автомобіля;

відмовтеся від ризикованих маневрувань;

збільшуйте дистанцію між автомобілями;

користуйтеся засобами пасивної безпеки;

під час зупинки обов‘язково вмикайте аварійну світлову сигналізацію.

Пішоходи

Перехід дороги у невстановленому місці, перехід на заборонний сигнал світлофора й інші порушення ПДР: Пішоходами виносяться постанови за ч. 1 ст. 127 (Порушення ПДР пішоходами) КУпАП. Санкція цієї статті передбачає накладення штрафу у розмірі 255 гривень, однак варто зауважити, що подібні порушення можуть призвести до фатальних наслідків.

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