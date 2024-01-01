У поліції пояснили значення знаку "зупинку заборонено"

Патрульна поліція Києва продовжує роз’яснювати значення дорожніх знаків та табличок до них.

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Попереджувальний знак 1.26 "Двосторонній рух" встановлюється на початку ділянки дороги (проїзної частини) із зустрічним рухом після одностороннього поза населеними пунктами на відстані 150–300 м.

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Заборонний знак 3.34 "Зупинку заборонено" забороняє зупинку і стоянку транспортних засобів, крім таксі, що здійснює посадку або висадку пасажирів (розвантаження чи завантаження вантажу).

Зона дії знака — від місця встановлення до найближчого перехрестя за ним, а в населених пунктах, де немає перехресть, — до кінця населеного пункту.

Табличка 7.2.4 "Зона дії" інформує про перебування у зоні дії знаків.