В полиции объяснили значение знака "остановка запрещена"

Патрульная полиция Киева продолжает разъяснять значение дорожных знаков и табличек к ним.

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Предупредительный знак 1.26 "Двустороннее движение" устанавливается в начале участка дороги (проезжей части) со встречным движением после одностороннего вне населенных пунктов на расстоянии 150–300 м.

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Запрещающий знак 3.34 "Остановка запрещена" запрещает остановку и стоянку транспортных средств, кроме такси, осуществляющего посадку или высадку пассажиров (разгрузку или загрузку груза).

Зона действия знака - от места установки до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах, где нет перекрестков, - до конца населенного пункта.

Табличка 7.2.4 "Зона действия" информирует о пребывании в зоне действия знаков.