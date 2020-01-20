Подольско-Воскресенский мост строят уже несколько десятилетий. Строительство периодически замораживают, а затем восстанавливают. Сейчас идет активная фаза – на стройплощадку привезли новые материалы.

Киев получил первую партию натяжных тросов для Подольско-Воскресенского моста. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал мэр столицы Виталий Кличко. Также он обнародовал видео о том, как идет достройка моста.

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"Активные работы по строительству Подольско-Воскресенского мостового перехода не прекращаются и зимой. После демонтажа верхней части временных опор, которые удерживали арку (ржавых конструкций, которые все хорошо помнят) на очереди новый важный этап. Установка натяжных тросов, которые будут обеспечивать надежность удержания конструкций моста, рассчитанных под автомобильное сообщение и линию метрополитена. Их изготавливают в немецком городе Гельзенкирхен на заводе компании Bridon-Bekaert – известного в мире предприятия, производящего все виды промышленных стальных тросов, – отметил Виталий Кличко. – Я был на заводе и мы договорились об их закупке весной прошлого года. В начале апреля этого года немецкое предприятие должно поставить 68 гигантских тросов. Первую партию Киев уже получил. И специалисты начинают подготовительные работы, чтобы с мая начать монтаж этих подвесов. Далее полностью демонтируют нижнюю часть временных опор и мост "станет" на свое место", – написал мэр столицы.

Он также отметил, что продолжаются работы по строительству других участков мостового перехода. Так, почти достроили эстакаду на Рыбальском полуострове, построены левоповоротный съезд на улицу Набережно-Рыбальскую, эстакады на Трухановом острове и в урочище Горбачиха, мост через реку Десенку. Продолжаются работы по строительству заезда на мостовой переход с улицы Набережно-Крещатицкой в ​​районе улиц Верхний и Нижний Валы, а также участка Подольско-Воскресенского мостового перехода от дамбы Русановских садов до нового путепровода через железную дорогу на левом берегу. Продолжается строительство самого путепровода на участке от улицы Центральной Садовой до пересечения с железной дорогой.

"Мы делаем все, чтобы в конце этого года открыть автосообщение через Подольско-Воскресенский. И приступить к активным работам по строительству метро. Хочу отметить: Подольско-Воскресенский – крупнейший арочный мост в Европе. На нем обустроят 6 полос для движения автомобильного транспорта и 2 железнодорожных пути под будущее метро (на нижнем ярусе), проложат также трубопровод", – подчеркнул Виталий Кличко.

Проектная пропускная способность нового мостового перехода составит до 60 тысяч авто в сутки. Это существенно разгрузит другие транспортные артерии города. Суточная интенсивность движения автотранспорта пятью мостами через Днепр в столице – более 300 тысяч авто. И в часы пик пропускная способность мостов превышается почти в 3 раза.

Подольско-Воскресенский мост строят с 2003 года. А документы о планах его строительства датированы еще 1979 годом. Длина мостового перехода – более 10 километров.

Виталий Кличко подчеркнул, что город в полном объеме финансирует этот проект. На начало этого года на достройку Подольско-Воскресенского моста выделенная общая сумма составляет почти 7 миллиардов гривен. Около 3 миллиардов планируется выделить в 2020 году.

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