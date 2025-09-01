Как таксисты выбирают заправку: исследование

Сервис вызова авто OnTaxi провел опрос драйверов, с которыми сотрудничает, на что они больше всего ориентируются при выборе АЗС.

59% опрошенных указали на качество топлива. Почти в половину меньше, 29%, отметили, что в первую очередь обращают внимание на цену, 5% – на удобство расположения заправки, 4% – на бренд. Наличие на АЗС дополнительных услуг (магазин, подкачка шин и т.д.) не слишком влияют на выбор.

В начале июля этого года цены на топливо в Украине в среднем выросли почти на 5 грн за литр. Тогда бензин марки А-95 (премиум) зафиксировали на отметке до 63,13 грн/л, А-95 – до 58,93 грн/л, А-92 – до 57,49 грн/л, дизель – 55,86 грн/л. На конец августа данные не слишком различаются, а на сентябрь эксперты прогнозируют удешевление. Но цена – не самый главный показатель, на который обращают внимание водители такси при выборе АЗС.

Хотя из-за полномасштабной войны украинский топливный рынок находится не в лучшем состоянии (вражеские обстрелы, увеличение налогов и т.д.), он продолжает развиваться. В частности одна из крупнейших сетей АЗС в Украине, UPG, планирует запустить арендованные 34 автозаправочные станции, которые ранее входили в группу “Приват”.

Свои позиции лидеров не уступают и OKKO, WOG, “Укрнафта”, которые делают ставку не только на качество топлива, но и развивают инфраструктуру АЗС: магазины, кафе, мойка стекол авто, подкачка шин, “полис ОСАГО на кассе”.