Як таксисти обирають заправку: дослідження

Сервіс виклику авто OnTaxi провів опитування драйверів, з якими співпрацює, на що вони найбільше орієнтуються під час вибору АЗС.

59% опитаних вказали на якість пального. Майже в половину менше, 29%, зазначили, що найперше звертають увагу на ціну, 5% – на зручність розташування заправки, 4% – на бренд. Наявність на АЗС додаткових послуг (магазин, підкачка шин тощо) не надто впливають на вибір.

До речі як впливає бензин зі спиртом на потужність та економічність авто

На початку липня цього року ціни на пальне в Україні в середньому зросли майже на 5 грн за літр. Тоді бензин марки А-95 (преміум) зафіксували на відмітці до 63,13 грн/л, А-95 – до 58,93 грн/л, А-92 – до 57,49 грн/л, дизель – 55,86 грн/л. На кінець серпня дані не надто різняться, а на вересень експерти прогнозують здешевлення. Але ціна – не найголовніший показник, на який звертають увагу водії таксі при виборі АЗС.

Хоча через повномасштабну війну український паливний ринок перебуває не в кращому стані (ворожі обстріли, збільшення податків тощо), він продовжує розвиватися. Зокрема одна з найбільших мереж АЗС в Україні, UPG, планує запустити орендовані 34 автозаправні станції, які раніше входили до групи “Приват”.

Своїми позиціями лідерів не поступаються і OKKO, WOG, “Укрнафта”, які роблять ставку не лише на якість пального, але й розвивають інфраструктуру АЗС: магазини, кав’ярні, мийка стекол авто, підкачка шин, “поліс ОСЦПВ на касі”.