К сожалению, даже во время войны некоторые госслужащие находят возможность заработать. Незаконную деятельность работников таможни приостановили в СБУ.

Служба безопасности Украины во Львовской области обезвредила преступную группировку, зарабатывавшую на ввозе в Украину импортных авто и их внеочередном оформлении.

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Из-за этой схемы на территорию нашей страны въехало более 40 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией.

Установлено, что в состав группировки входили чиновники Львовской таможни, три брокера и гражданин одной из стран ЕС.

За сумму от 500 до 1000 долл. США дельцы гарантировали создание "зеленого коридора" на перемещение авто из-за границы и подделывали документы для постановки автомобиля на учет без предварительного снятия с иностранной регистрации.

Следующим этапом было беспрепятственное таможенное оформление – эту услугу злоумышленники оказывали за 50-150 долл. США.

Во время обысков по местам нахождения злоумышленников стражи порядка обнаружили черновую бухгалтерию с доказательствами противоправной деятельности и средства – 1,2 млн в гривневом эквиваленте, полученные преступным путем.

В настоящее время пяти участникам группировки сообщено о подозрении за: