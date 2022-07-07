На жаль, навіть під час війни деякі держслужбовці знаходять можливість заробити. Незаконну діяльність працівників митниці припинили в СБУ.

Служба безпеки України у Львівській області знешкодила злочинне угруповання, яке заробляло на ввезенні в Україну імпортних авто та їх позачерговому оформленні.

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Через цю схему на територію нашої країни заїхало понад 40 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацією.

Встановлено, що до складу угруповання входили посадовці Львівської митниці, троє брокерів та громадянин однієї з країн ЄС.

За суму від 500 до 1000 дол США ділки гарантували створення “зеленого коридору” на переміщення авто із-за кордону та підробляли документи для постановки автівки на облік без попереднього зняття з іноземної реєстрації.

Наступним етапом було безперешкодне митне оформлення – цю послугу зловмисники надавали за 50-150 дол США.

Під час обшуків за місцями перебування зловмисників правоохоронці виявили чорнову бухгалтерію із доказами протиправної діяльності та кошти - 1,2 млн в гривневому еквіваленті, одержані злочинним шляхом.

Наразі п’ятьом учасникам угруповання повідомлено про підозру за: