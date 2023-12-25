Если вы планируете покупать подержанный автомобиль, наши рекомендации помогут вам понять, на что нужно смотреть внимательно, чтобы иметь возможность торговаться с продавцом и выгодно купить авто.

При покупке подержанного автомобиля торг всегда уместен. Как правило, цена сделки на 10-15% меньше цены в объявлении. Но скидка может быть и больше, если покупатель сделает все правильно.

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Воспользуйтесь услугами специалиста

Если вы не уверены в своих технических знаниях, лучше пригласить специалиста для проверки автомобиля. Он сможет выявить скрытые дефекты, которые вы могли бы пропустить. Услуги специалиста по подбору всегда окупаются – такие специалисты умеют торговаться и уберегут вас от покупки авто с серьезными скрытыми дефектами.

Услуги специалиста по подбору авто всегда окупаются. Такие люди умеют торговаться и помогут сэкономить средства.

Не ведите переговоры по телефону

Вести переговоры о стоимости и состоянии автомобиля по телефону не очень хорошая идея. Очень часто покупатели пытаются урезать цену еще не осмотрев сам автомобиль. Такое поведение может вызвать недовольство у продавца. Итак, если вы рассчитываете на эффективный торг, сбивайте цену только после осмотра автомобиля с акцентом на то, что вас в нем не устраивает.

Изучите автомобиль перед осмотром

Прежде чем осматривать автомобиль, изучите его характеристики, отзывы и цены на аналогичные модели. Это поможет вам лучше подготовиться и понять, какую цену вы готовы предложить. Помните, что после покупки подержанного авто в любом случае нужно выделить средства на его обслуживание и ремонт.

Чтобы быть зимой на ходу, обязательно проверьте аккумулятор авто на СТО или с помощью вольтметра, чтобы не волноваться, что он замерзнет. А в бак заливайте Арктический дизель Mustang от WOG. Он выдерживает до -40оС. Рекламна інформація

Внимательно осмотрите автомобиль

При осмотре автомобиля обратите внимание на такие моменты: пробег, состояние кузова и салона, состояние двигателя, трансмиссии и подвески. Также обязательно поездите на нем за рулем – собственные ощущения от поездки должны стать важным ориентиром.

Проверьте документы

Не менее важна внимательная проверка всех документов, чтобы в будущем не столкнуться с юридическими проблемами. Убедитесь, что продавец является владельцем автомобиля. Если имеете дело не владельцем, а с перекупом выгодная сделка вряд ли возможна.

Любой подержанный автомобиль потребует затрат на обслуживание

Будьте готовы уйти

Всегда имейте несколько вариантов. Если продавец оказался перекупом, не готов идти на уступки, будьте готовы уйти. Лучше потерять сделку, чем невыгодно купить автомобиль, который не оправдает ваших ожиданий.