Якщо ви плануєте купувати вживаний автомобіль, наші рекомендації допоможуть вам зрозуміти, на що потрібно дивитися уважно, щоб мати можливість торгуватися з продавцем та вигідно купити авто.

При купівлі вживаного автомобіля торг завжди доречний. Як правило, ціна угоди на 10-15% менша за ціну в оголошенні. Але знижка може бути і більшою, якщо покупець зробить все правильно.

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Скористайтеся послугами фахівця

Якщо ви не впевнені у своїх технічних знаннях, краще запросити спеціаліста для перевірки автомобіля. Він зможе виявити приховані дефекти, які ви могли б пропустити. Послуги фахівця з підбору завжди окупаються – такі спеціалісти вміють торгуватись та вбережуть вас від купівлі авто з серйозними прихованими дефектами.

Послуги спеціаліста з підбору авто завжди окупаються. Такі люди вміють торгуватись та допоможуть зекономити кошти.

Не ведіть переговори телефоном

Вести переговори щодо вартості та стану автомобіля телефоном не дуже гарна ідея. Дуже часто покупці намагаються урізати ціну ще не оглянувши сам автомобіль. Така поведінка може викликати невдоволення у продавця. Отже, якщо ви розраховуєте на ефективний торг, збивайте ціну тільки після огляду автомобіля з акцентом на те, що вас у ньому не влаштовує.

Щоб бути взимку на ходу, обов'язково перевірте акумулятор авто на СТО чи за допомогою вольтметра, аби не хвилюватися, що він замерзне. А в бак заливайте Арктичний дизель Mustang від WOG. Він витримує до –40оС. Рекламна інформація

Вивчіть автомобіль перед оглядом

Перш ніж оглядати автомобіль, вивчіть його характеристики, відгуки та ціни на аналогічні моделі. Це допоможе вам краще підготуватися та зрозуміти, яку ціну ви готові запропонувати. Пам’ятайте, що після покупки вживаного авто у будь-якому випадку потрібно виділити кошти на його обслуговування та ремонт.

Уважно огляньте автомобіль

При огляді автомобіля зверніть увагу на такі моменти: пробіг, стан кузова та салону, стан двигуна, трансмісії та підвіски. Також обов’язково поїздить на ньому за кермом – власні відчуття від поїздки мають стати важливим орієнтиром.

Перевірте документи

Не менш важливою є уважна перевірка всіх документів, щоб у майбутньому не зіткнутися з юридичними проблемами. Переконайтеся, що продавець є власником автомобіля. Якщо маєте справу не власником, а з перекупом вигідна угода навряд чи можлива.

Будь-який вживаний автомобіль вимагатиме витрат на обслуговування

Будьте готові піти

Завжди майте декілька варіантів. Якщо продавець виявися перекупом, не готовий йти на поступки, будьте готові піти. Краще втратити угоду, ніж невигідно купити автомобіль, який не виправдає ваших очікувань.