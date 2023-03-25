Виставляючи машину на продаж, деякі власники додають: «перекупникам не турбувати!». А як дізнатись, що насправді маєш справу з професіоналом вторинного авторинку? “Авто 24” впорядкував та узагальнив свій досвід спілкування з маклерами автомобільного секонд-хенду.

Один з проявів ринкової економіки: там, де продають і купують певний дорогий товар, обов’язково знайдеться бізнес, який відщипне від угоди невеличкий відсоток. Адже на дорогому товарі навіть на невелику частку ціни в абсолютних цифрах “набігає” чималенька сума.

Щоб продати і придбати вживаний автомобіль, потрібні певні знання і навички, тому на цьому ринку працює чимало професійних перекупників.

Це стосується і вторинного авторинку. Тим більше, що вживаний автомобіль – товар складний і щедрий на сюрпризи, тобто потребує неабиякої експертності. Тому майже сто років тому і народилася професія дилера вживаних авто – а в українській інтерпретації автомобільного перекупника.

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На чому чого заробляють перекупники

Всупереч існуючим в автотоваристві стереотипам, не можна сказати, що перекупники зовсім дарма їдять свій хліб. Щодо їхньої користі для суспільства можна посперечатися, але це теж робота, яка потребує знань і навичок – хоча і не без специфіки. За рахунок чого вони заробляють гроші?

Збивають ціну нижче ринкової. Прийоми та аргументи бувають різні – хитрощі, сила переконання, спокуса миттєвим розрахунком тощо;

Прийоми та аргументи бувають різні – хитрощі, сила переконання, спокуса миттєвим розрахунком тощо; Після покупки наводять на машину марафет , на правах “оптовиків” маючи дисконт у майстернях з автомакіяжу: маскування сколів та подряпин, полірування та віск, часткова хімчистка, оновлення фурнітури в салоні та в екстер’єрі;

, на правах “оптовиків” маючи дисконт у майстернях з автомакіяжу: маскування сколів та подряпин, полірування та віск, часткова хімчистка, оновлення фурнітури в салоні та в екстер’єрі; Виконують ремонт за спрощеною технологією. Часткове фарбування, поверхневий ремонт вражених корозією деталей, ремонт окремих систем дешевими деталями, встановлення коліс на “титанах”. Це вже помітні додаткові витрати, але такі роботи перекупники виконують власними силами.

Часткове фарбування, поверхневий ремонт вражених корозією деталей, ремонт окремих систем дешевими деталями, встановлення коліс на “титанах”. Це вже помітні додаткові витрати, але такі роботи перекупники виконують власними силами. Змотують пробіг. Спосіб, який потребує певного складу характеру, натомість дозволяє за півгодини “омолодити” машину хоч на третину, хоч вполовину.

При перепродажі дорогих товарів певний відсоток завжди може “прилипнути” до рук посередника. Вживані авто дуже зручні у цьому плані.

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Ознаки покупця-перекупника

Під час показу машини потенційному покупцеві майже завжди можна зрозуміти, хто з них вибирає авто не для себе, а на перепродаж.

Перекупники зазвичай:

Не цікавляться подробицями історії конкретного екземпляра автомобіля. Їх цікавить лише власне машина, яка вона є на тепер;

З вогнищ корозії їх зазвичай непокоять лише ті, які видно на поверхні кузова неозброєним оком.

Мають товщиномір недешевої моделі і вправно ним користуються, вимірюючи ЛФП ;

Торгуються попри всі переваги автомобіля, навіть якщо ви приводите свої позитивні аргументи поетапно. Адже в них є ліміт ціни, вище якого платити їм сенсу немає.

Не люблять особливі прикмети на машині і цікавляться, як їх можна позбутися. Це потрібно, аби не дати наступному покупцеві ідентифікувати машину у “попередньому житті” і визначити її реальний пробіг.

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Перекупник оформлює придбану машину не на себе, а на сторонню особу – в сервісний центр МВС він приведе сусіда, кума, свата. Це потрібно для уникнення оподаткування при продажу другої та наступної машини протягом року.

Під час візиту до ТСЦ автомаклери з усіма вітаються, знають масу нюансів з оформлення паперів та роботи офісу.

Чи продавати машину перекупнику?

Зрозуміло, звідки виникло випереджене ставлення до перекупників – у автовласника складається враження, що на ньому хочуть заробити гроші. І часто це так і є.

Якщо ви твердо знаєте ринкову вартість машини вашої моделі, вашої комплектації і віку, поступатися ціною перекупникові не варто.

Але насправді, нічого страшного у тому, що у вас купують машину перекупники, немає. Звісно, якщо вони дають вам ціну, яку ви плюс-мінус і очікували від самого спочатку. Наголошуємо – саме спочатку, а не після обробки вашої свідомості під час “експертної” бесіди з перекупником. Як ми показали вище, у посередників є кілька способів перепродати потім вашу машину з націнкою, і не всі з них ви самі зможете чи побажаєте повторити. Тобто в багатьох випадках не варто думати, що перекупники вас обманули.

Але і поспішати не варто. Якщо вже маклери явно бажають придбати вашу машину, але наполегливо збивають ціну, візьміть паузу, щоб ще раз дослідити ринок. Тим більше, що інтернет з відповідними сайтами продаж у цьому – ефективний помічник. Знайдіть підтвердження тому, що ваша машина може коштувати суттєво більше, ніж вам дають за неї маклери – або переконайтеся у зворотньому і прямуйте з ними до ТСЦ МВС.

Якщо маклер-посередник дає вам ціну, яку ви планували отримати за машину, не слід нехтувати такою пропозицією – можна погоджуватися.

Рекомендація Авто24

Дуже ретельно порахуйте гроші. Які ціни виставляють на подібні машини в принципі, скільки коштів та часу потрібно було б вам витратити на ремонти та приведення вашого авто до кращого товарного вигляду, наскільки реальні ваші очікування щодо вартості. Врахуйте, скільки для вас коштує кожна година часу, який потрібно буде витратити на виїзди до потенційних покупців та перегляди. І вже після того робіть остаточний висновок щодо мінімальної суми, за яку ви готові віддати вашу “ластівку”. І якщо хтось вам цю суму даватиме, подумайте, чи є різниця, ким будуть ці люди?

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