Завдяки доступним та зручним сайтам оголошень продати автомобіль сьогодні не так вже і складно. Але щоб зробити це з максимальною вигодою, потрібно знати деякі тонкощі. “Авто 24” підготував з цього приводу невеличку інструкцію.

Інтернет-майданчики з продажу автомобілів набагато полегшують і купівлю, і продаж машини. Але велика популярність сайтів оголошень в Україні створює продавцеві певні труднощі – машин продається дуже багато (наприклад, на одному з найпопулярніших у покупців ресурсів OLX.ua одночасно міститься понад 100 000 пропозицій автомобілів). Тому оголошення треба подати так, щоб потенційний покупець звернув увагу саме на вашу машину.

Вдало обравши майданчик оголошень і правильно склавши текст та фотодобірку, можна значно підвищити свій шанс продати машину дорожче.

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Підготуйте автомобіль

Помийте машину та приберіть в салоні. Обітріть всі компоненти під капотом, відновіть рівень робочих рідин. Часто є сенс витратити кошти на заміну деталей, які мають сліди старіння – патрубки, шланги, дроти. Сколи та глибокі подряпини на кузові дуже бажано підфарбувати тоненьким пензликом або навіть зубочисткою. Так, сліди такого ремонту будуть помітні, але краще вони, ніж голий метал на дні “наскрізних” пошкоджень ЛКП.

Мити двигун вживаного авто струменем високого тиску ризиковано, але навести на мотор красоту можна серветками та косметичними препаратами.

Професійне (т. зв. глибоке) полірування помітно “оновлює” автомобіль, але воно рентабельне лише для дорогих машин. Натомість простеньку автівку можна самотужки натерти восковим поліролем, і ефект буде не гіршим, хоча і не таким тривалим.

Зрозуміло, що чим менше в машині буде несправних систем під капотом та сервоприводів у салоні, тим більше вона сподобається покупцям. Тому буває варто усунути ті негаразди, які не потребують великих витрат, але відразу помітні: “розбовтана” ходова, рипіння гальм, клацання та гудіння трансмісії тощо.

В OLX Авто приватні продавці та бізнес-користувачі зможуть розмістити до п’яти безкоштовних публікацій. OLX Україна – частина великого мультинаціонального холдингу Naspers|Prosus. Це найбільші у своїх країнах сайти приватних та бізнес-оголошень. Українському сайту вже 15 років.

Продумайте перемовини з покупцями

Дуже важливо відразу позиціонувати свою машину в одному з прийнятних для покупців образів. Людина має розуміти, яку роль грала машина у вашій родині і чому ви вирішили її продати. Не обов’язково подавати її як хрестоматійну машину, на якій “бабуся лише в церкву щонеділі їздила”. Не соромтеся показати її невтомною робочою конячкою (це все одно стане зрозумілим при огляді) – але підкресліть, що її берегли та дбайливо доглядали.

Щоб продати машину за добру ціну, власникові варто заздалегідь продумати основні тези своєї “презентації” перед потенційними покупцями.

Причина продажу, про яку часто питають за телефоном, має бути реальною, адже якщо покупець запідозрить фальш, то й іншим вашим твердженням вірити вже не буде. А це як мінімум вплине на результат торгів та підсумкову ціну, а то й взагалі зірве угоду.

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Щоб підкреслити ваше дбайливе ставлення до машини, можна продемонструвати чеки з авторитетної СТО та магазину, де ви купували якісні запчастини. Навіть якщо покупець не буде в них вчитуватися, сам факт наявності цих паперів часто справляє враження.

Підготуйте текст оголошення

Уявіть собі узагальнений портрет вашого покупця і відповідно до цього підкреслюйте ті чи інші переваги вашого товару – як у тексті, так і на фото. Наприклад, молоді люди часто звертають увагу на потужність двигуна, “титанові” диски та аудіосистему. Поважні автомобілісти середнього віку бажають отримати машину після акуратного господаря, а забезпечені, ділові люди не будуть витрачати час на читання багатослівних розповідей.

Стандартну “анкету” характеристик авто на сайті оголошень заповнюйте без пропусків. В текстовій частині додайте подробиці, важливі для покупця: ремонти, ДТП, умови експлуатації тощо.

Якщо недавно було проведено коштовний ремонт, згадайте про це. У будь-якому випадку текст має бути чітким, послідовним, не плутаним. Якщо це становить для вас проблему, приділіть основну увагу стандартній “анкеті” на авто, яку пропонують заповнити деякі сайти оголошень. Наприклад, на тому ж OLX вона настільки детальна, що дозволяє скласти враження про машину і без читання “Опису”.

Влаштуйте фотосесію

По тому, що потрапить на фото, покупець може багато чого зрозуміти, у тому числі і підсвідомо – наприклад, не лише важливі нюанси стану автомобіля, а й ваше ставлення до нього. Машина має бути чиста зовні і не захаращена зсередини, фоном краще обрати не старі гаражі і не автомийку, а охайну нейтральну локацію.

Щоб підкреслити гарний стан, додайте кадри слабких для даної моделі місць, які у вас збереглися “в ідеалі”. Маскувати пошкодження не слід, але й виставляти їх відразу на перші фото теж не обов’язково: варто спочатку привабити покупця позитивом, а потім уже повідомити йому про деякі недоліки.

Реальний покупець обов’язково огляне машину “в реалі”, але заманити його на оглядини та перемовини допоможуть змістовні фото у вигідних ракурсах.

Майте на увазі, що надмірний марафет може зіграти проти вас. Масні від силікону шини, натертий поліролями двигун, торпедо та кермо під шаром воску у досвідчених покупців часто створюють враження, що машину “розцяцькували” навмисне на продаж, а у своєму реальному житті до неї ставилися протилежним чином – тобто недбало. Якість фото на провідних сайтах оголошень дозволяє помітити зазначені нюанси. Тобто усього – в міру.

Розмістіть оголошення

Щоб виставити своїх оголошення, на провідних інтернет-майданчиках треба створити власний акаунт. Це забирає буквально дві-три зайві хвилини, але обіцяє покупцеві та продавцеві більше безпеки та захист від шахрайських дій.

Також своя сторінка на сайті оголошень додає зручностей при корекції оголошення в подальшому і розширює коло тих користувачів сайту, хто гарантовано побачить вашу об’яву. Принаймні, саме так це працює на вищезгаданому сайті OLX.

Добре, коли сайт оголошень дає змогу зробити заголовок достатньо довгим: в нього можна ввести елемент реклами. Велике значення має перше фото.

Рекомендація Авто 24

Будьте чесними з потенційним покупцем – це буде краще і якщо ви продасте йому свою машину, і якщо угода з ним у вас не складеться. Дозволимо собі нагадати, що власне добре ім’я дорожче за будь-який валютний “плюс” до ціни. А якщо у машини є вади, які суттєво впливають на її ринкову привабливість, то спробуйте усунути їх – якщо не цілком, то частково.

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