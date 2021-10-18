Передпродажна підготовка вживаного авто може суттєво вплинути на ціну. Отже, якщо провести її належним чином, то можна отримати додатковий прибуток від продажу.

Щодня в Україні продається 3850 легкових авто з пробігом. Здається, що це чимало, однак охочих продати значно більше – близько 160 тисяч. Тому за таких умов варто знати, та застосовувати певні рішення, які можуть допомогти виграти у цій конкурентній боротьбі з іншими продавцями.

Читайте також: За вересень українці купили майже 55 тисяч вживаних авто з-за кордону

Технічні питання

Відомо, що ложка дьогтю здатна зіпсувати який завгодно об’єм корисного продукту, наприклад – меду. Так само і з автомобілями – незначна копійчана вада, така як стукіт втулки стабілізатора чи скрипучий дверний завіс здатні зіпсувати враження від усієї машини, навіть якщо це єдині її недоліки. Тому перед продажем варто ліквідувати всі подібні "аудіовізуальні" явища, навіть якщо ви особисто до них звикли й не вважаєте їх чимось важливим. Звісно, що й серйозніші проблеми теж варто усунути – "гримуча" підвіска, кермо, яке бовтається від незбалансованих коліс чи скрипучі гальма теж не додаватимуть шарму вашій автівці в очах покупців.

Яким би це не здавалось парадоксальним, але перед тим, як виручити гроші від продажу, слід спершу трохи їх вкласти у авто, аби технічний стан не викликав зауважень під час огляду та діагностики потенційними покупцями. Здійсніть візит до фахівця з автоелектроніки, нехай "прочитає" за допомогою сканера бортових систем пам’ять про несправності усіх присутніх на борту блоків управління. Часто у них можуть зберігатися давні й уже неактуальні записи про, наприклад, падіння напруги бортмережі після заміни акумулятора чи тимчасові помилки, зафіксовані колись випадково, і які насправді не свідчать про наявність неполадок.

Читайте також: Названо кращі вживані автомобілі 2021 року

Такі дані варто стерти, оскільки коли ваше авто так само вирішить перевірити покупець – він вважатиме що в машині є маса проблем, і або вимагатиме значну знижку, або ж відмовиться від купівлі. Не намагайтесь "змотати" пробіг. Це буде виявлено, а такі пропозиції не те щоб отримують менше уваги – їх просто не розглядають. Краще перевірте, чи світять усі лампочки у фарах, габаритних ліхтарях тощо, аби машина не виглядала "одноокою".

Варто також приділити увагу таким речам як "цвіркуни" у пластику салону, поскрипування у сидіннях та іншим подібним дрібницям. Усунення таких джерел шуму, як правило, обходиться не дорого, але це значно поліпшить враження майбутнього покупця від тестової поїздки.

Що ж стосується сторонніх звуків у двигуні, коробці передач, гідропідсилювачі керма, задньому редукторі та інших подібних вузлах та механізмах тут багато хто з продавців застосовує присадки. Принцип дії переважної більшості присадок полягає у збільшенні густоти мастила. Більш густа змазка, у багатьох випадках, зменшує шум від роботи вже зношеного механізму. З етичної точки зору продавати автомобіль "на присадках" не дуже гарно, але деякі продавці застосовують такий прийом.

Косметичні питання

Заберіть з автомобіля максимум предметів, які не потрібні на щодень. В ідеальному варіанті мали б залишитися лише запасне колесо, домкрат, колісний ключ та страховий поліс. Документи, гроші, диски з аудіозаписами, "флешки", "зарядки" для телефонів, чеки та різні папірці вказують на неохайність. Перевірте на наявність зайвого усі "бардачки", кишені, бокси. Адже покупці полюбляють, коли їм демонструють машину у стані подібному, як у салоні з новими авто.

Наступний крок – залежно від стану автомобіля здійсніть його комплексне миття, а за потреби часткову чи й повну хімчистку ("детейлінг"). Адже ви знаєте, у якому стані покупці бажають бачити авто. Не забудьте про порядок у багажнику та у моторному відсіку. При цьому не варто зловживати з ароматизаторами та глянцевими засобами для полірування пластику – такі прийоми були популярними у "перекупів" 90-х років. Зараз це вже не у тренді, й навіть навпаки – виглядає примітивно й відлякує.

Поради щодо експлуатації авто перед продажем

Дзвінок від людини, яка зацікавлена у купівлі вашого авто може надійти у будь-який, навіть не надто зручний для вас час. Однак пригадайте статистку, яку ми навели на початку – конкуренція доволі жорстка і у ній не можна втрачати жодного клієнта. Тому варто тримати авто чистим зовні, не захаращеним у салоні, без зайвого (тим паче – брудного та важкого багажу як то старі запчастини чи мішки зі скарбом), коли їдете на зустріч з потенційним покупцем.

Перше враження, створене на основі побаченого на початку зустрічі, впливатиме на подальший розвиток подій та діалог з покупцем. Тому й варто як слід підготувати автомобіль, виконавши ці не надто складні поради, аби серед усіх десятків тисяч варіантів покупець вирішив зупинитися саме на вашій пропозиції.