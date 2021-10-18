Предпродажная подготовка подержанного авто может существенно повлиять на цену. Итак, если провести ее должным образом, то можно получить дополнительную прибыль от продажи.

Ежедневно в Украине продается 3 850 легковых авто с пробегом. Кажется, что это немало, однако желающих продать значительно больше – около 160 тысяч. Поэтому при таких условиях стоит знать и применять определенные решения, которые могут помочь выиграть в этой конкурентной борьбе с другими продавцами.

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Технические вопросы

Известно, что ложка дегтя способна испортить какой угодно объем полезного продукта, например, меда. Так же и с автомобилями – незначительный копеечный изъян, такой как стук втулки стабилизатора или скрипучий дверной занавес, способны испортить впечатление от всей машины, даже если это единственные ее недостатки. Поэтому перед продажей стоит ликвидировать все подобные "аудиовизуальные" явления, даже если вы лично к ним привыкли и не считаете их чем-то важным. Конечно, и более серьезные проблемы тоже стоит устранить – "гремящая" подвеска, руль, который болтается от несбалансированных колес, или скрипучие тормоза тоже не будут добавлять шарма вашей машине в глазах покупателей.

Каким бы это ни казалось парадоксальным, но перед тем, как выручить деньги от продажи, следует сначала немного их вложить в авто, чтобы техническое состояние не вызывало замечаний при осмотре и диагностике потенциальными покупателями. Совершите визит к специалисту по автоэлектронике, пускай "прочитает" с помощью сканера бортовых систем память о неисправности всех присутствующих на борту блоков управления. Часто в них могут храниться давние и уже неактуальные записи о, например, падении напряжения бортсети после замены аккумулятора или временных ошибках, зафиксированных когда-то случайно, и которые на самом деле не свидетельствуют о наличии неполадок.

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Такие данные следует удалить, поскольку, когда ваше авто так же само решит проверить покупатель – он посчитает, что у машины есть масса проблем, и либо потребует значительную скидку, либо же откажется от покупки. Не пытайтесь "смотать" пробег. Это будет обнаружено, а такие предложения не то, чтобы получают меньше внимания, – их просто не рассматривают. Лучше проверьте, светят ли все лампочки в фарах, габаритных фонарях и тому подобное, чтобы машина не выглядела "одноглазой".

Стоит также уделить внимание таким вещам как "сверчки" в пластике салона, поскрипывание в сиденьях и другим подобным мелочам. Устранение таких источников шума, как правило, обходится не дорого, но это значительно улучшит впечатление будущего покупателя от тестовой поездки.

Что же касается посторонних звуков в двигателе, коробке передач, гидроусилителе руля, заднем редукторе и других подобных узлах и механизмах, здесь многие из продавцов применяют присадки. Принцип действия подавляющего большинства присадок заключается в увеличении густоты смазки. Более густая смазка, во многих случаях, уменьшает шум от работы уже изношенного механизма. С этической точки зрения продавать автомобиль "на присадках" не очень хорошо, но некоторые продавцы применяют такой прием.

Косметические вопросы

Заберите из автомобиля максимум предметов, которые не нужны на каждый день. В идеальном варианте должны остаться только запасное колесо, домкрат, колесный ключ и страховой полис. Документы, деньги, диски с аудиозаписями, "флешки", "зарядки" для телефонов, чеки и разные бумажки указывают на нечистоплотность. Проверьте на наличие лишнего все "бардачки", карманы, боксы. Потому что покупатели любят, когда им демонстрируют машину в состоянии, подобном, как в салоне с новыми авто.

Следующий шаг – в зависимости от состояния автомобиля осуществите его комплексную мойку, а при необходимости – частичную или полную химчистку ("детейлинг"). Так как вы знаете, в каком состоянии покупатели желают видеть авто. Не забудьте про порядок в багажнике и в моторном отсеке. При этом не стоит злоупотреблять с ароматизаторами и глянцевыми средствами для полировки пластика – такие приемы были популярны у "перекупов" 90-х годов. Сейчас это уже не в тренде, и даже наоборот – выглядит примитивно и отпугивает.

Советы относительно эксплуатации авто перед продажей

Звонок от человека, который заинтересован в покупке вашего авто, может поступить в любое, даже не слишком удобное для вас время. Однако вспомните статистку, которую мы привели в начале – конкуренция довольно жесткая, и в ней нельзя терять ни одного клиента. Поэтому стоит держать авто чистым снаружи, не загроможденным в салоне, без лишнего (тем более грязного и тяжелого багажа, вроде старых запчастей или мешков со скарбом), когда едете на встречу с потенциальным покупателем.

Первое впечатление, созданное на основе увиденного в начале встречи, будет влиять на дальнейшее развитие событий и диалог с покупателем. Поэтому и стоит как следует подготовить автомобиль, выполнив эти не слишком сложные советы, чтобы среди всех десятков тысяч вариантов покупатель решил остановиться именно на вашем предложении.