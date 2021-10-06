Подержанные авто из-за рубежа интересуют украинцев больше новых. Все дело в платежеспособности наших соотечественников и в законодательстве, которое позволяет за относительно небольшие средства импортировать авто.

В сентябре регистрации подержанных авто из-за рубежа значительно превзошли рынок новых легковушек. Это типичная ситуация для украинского рынка последних лет. Доля подержанных авто составила 85% от всех легковых автомобилей, которые в сентябре впервые зарегистрировались в Украине.

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"На протяжении сентября текущего года украинцы зарегистрировали 54,3 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввозимых из-за рубежа. Такое количество регистраций импортного секонд-хенда в полтора раза превысило показатель годовой давности", – сообщает Укравтопром.

Первая пятерка самых популярных авто выглядит следующим образом:

Volkswagen Passat – 3,5 тыс. Volkswagen Golf – 3 тыс. Renault Megane – 2 949. Skoda Octavia – 2 668. Ford Focus – 1 792.

"Всего с начала 2021 года на украинские номера перешли 355,6 тыс. подержанных автомобилей, завезенных из других стран, что на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого года и в 4,7 раза больше, чем количество реализованных в стране новых легковых авто за тот же период", – сообщили в Укравтопроме.