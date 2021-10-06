Вживані авто з-за кордону цікавлять українців набагато більше, ніж нові. Вся справа у платоспроможності наших співвітчизників та у законодавстві, яке дозволяє за відносно невеликі кошти імпортувати авто.

У вересні реєстрації вживаних авто з-за кордону значно перевершили ринок нових легковиків. Це типова ситуація для українського ринку останніх років. Частка вживаних авто склала 85% від усіх легкових автомобілів, що у вересні вперше зареєструвалися в Україні.

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"Впродовж вересня поточного року українці зареєстрували 54,3 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Така кількість реєстрацій імпортного секонд-хенду у півтора раза перевищила показник річної давнини", повідомляє Укравтопром.

Перша п’ятірка найпопулярніших авто виглядає наступним чином:

Volkswagen Passat – 3,5 тис. Volkswagen Golf – 3 тис. Renault Megane – 2949. Skoda Octavia – 2668. Ford Focus – 1792.

"Всього з початку 2021 року на українські номери перейшли 355,6 тис. вживаних автомобілів, завезених з інших країн, що на 47% більше, ніж за аналогічний період минулого року та у 4,7 раза більше, ніж кількість реалізованих в країні нових легкових авто за той самий період", - повідомили в Укравтопромі.