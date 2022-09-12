Благодаря доступным и удобным сайтам объявлений продать автомобиль сегодня не так уж сложно. Но чтобы сделать это с максимальной выгодой, нужно знать некоторые тонкости. Авто 24 подготовил по этому поводу небольшую инструкцию.

Интернет-площадки по продаже автомобилей намного облегчают и покупку, и продажу машины. Но большая популярность сайтов объявлений в Украине создает продавцу определенные трудности – машин продается очень много (например, на одном из самых популярных у покупателей ресурсов OLX.ua одновременно присутствует более 100 000 предложений автомобилей). Поэтому объявление нужно подать так, чтобы потенциальный покупатель обратил внимание именно на вашу машину.

Удачно выбрав площадку объявлений и правильно составив текст и фотоподборку, можно значительно повысить свой шанс продать машину за хорошую цену.

Читайте также: Продажа авто: как подготовить автомобиль к продаже в Украине

Подготовте автомобиль

Вымойте машину и уберитесь в салоне. Протрите все компоненты под капотом, восстановите уровень рабочих жидкостей. Часто есть смысл потратить средства на замену деталей, имеющих следы старения – патрубки, шланги, провода. Сколы и глубокие царапины на кузове очень желательно подкрасить тонкой кисточкой или даже зубочисткой. Да, следы такого ремонта будут заметны, но лучше пусть будут видны они, чем голый металл на дне "сквозных" повреждений ЛКП.

Мыть двигатель б/у авто струей высокого давления рискованно, но навести на мотор красоту можно ветошью и косметическими препаратами.

Профессиональная (т.н. глубокая) полировка заметно "обновляет" автомобиль, но она рентабельна только для дорогих машин. Вместо этого простенькую модель можно самостоятельно натереть восковым полиролем, и эффект будет не хуже, пусть и не таким продолжительным.

Разумеется, чем меньше в машине будет неисправных систем под капотом и сервоприводов в салоне, тем больше она понравится покупателям. Поэтому часто будет разумным устранить те проблемы, которые не требуют больших затрат, но сразу заметны: "разболтанная" ходовая, скрип тормозов, щелчки и гудение трансмиссии и т.д.

На доске объявлений OLX Авто частные торговцы и бизнес-пользователи могут разместить до пяти бесплатных публикаций. OLX Украина – часть крупного мультинационального холдинга Naspers | Prosus. Это самые большие в своих странах сайты частных и бизнес-объявлений. Украинскому сайту уже 15 лет.

Продумайте переговоры с покупателями

Очень важно сразу позиционировать свою машину в одном из приемлемых для покупателей образов. Человек должен понимать, какую роль играла машина в вашей семье, и почему вы решили ее продать. Не обязательно подавать ее как хрестоматийную машину, на которой "старушка только в церковь по воскресеньям ездила". Не стесняйтесь показать ее неутомимой рабочей лошадкой (это все равно станет понятным при осмотре) – но подчеркните, что машину берегли и заботливо ухаживали за ней.

Чтобы продать машину по хорошей цене, следует заранее продумать основные положения своей "презентации" перед потенциальными покупателями.

Причина продажи, о которой часто спрашивают по телефону, должна быть реальной, ведь если покупатель заподозрите здесь фальшь, то и другим вашим утверждениям верить уже не будет. А это как минимум повлияет на результат торгов и итоговую цену, а то вообще сорвет сделку.

Читайте также: Как дорого продать подержанный автомобиль: секреты перекупщиков

Чтобы подчеркнуть ваше бережное отношение к машине, можно продемонстрировать чеки из авторитетной СТО и магазина, где вы покупали качественные запчасти. Даже если покупатель не будет в них вчитываться, сам факт наличия этих бумаг часто производит впечатление.

Подготовьте текст объявления

Представьте себе обобщенный портрет вашего покупателя и соответственно подчеркивайте те или иные преимущества вашего товара – как в тексте, так и на фото. Например, молодые люди часто обращают внимание на мощность двигателя, "титановые" диски и аудиосистему. Почтенные автомобилисты среднего возраста желают получить машину после аккуратного хозяина, а обеспеченные, деловые люди не будут тратить время на чтение ваших многословных откровений в объявлении.

Стандартную анкету характеристик авто на сайте объявлений заполняйте без пропусков. В текстовой части добавьте подробности, важные для покупателя: ремонты, ДТП, условия эксплуатации и т.д.

Если недавно был произведен дорогостоящий ремонт, упомяните об этом. В любом случае текст должен быть четким, последовательным, не запутанным. Если это представляет для вас проблему, уделите основное внимание стандартной "анкете" на авто, которую предлагают заполнить некоторые сайты объявлений. Например, на том же OLX она настолько подробна, что позволяет составить впечатление о машине и без чтения "Описания".

Организуйте фотосессию

По тому, что попадет на фото, покупатель может многое понять, в том числе и подсознательно – например, не только важные нюансы состояния автомобиля, но и ваше отношение к нему. Машина должна быть чиста снаружи и не захламлена изнутри, фоном лучше выбрать не старые гаражи и не автомойку, а аккуратную нейтральную локацию. Чтобы подчеркнуть хорошее состояние, добавьте кадры слабых для данной модели мест, которые у вас сохранились "в идеале".

Реальный покупатель обязательно осмотрит машину "в реале", но заманить его на просмотр и переговоры помогут содержательные фото в выгодных ракурсах.

Маскировать повреждения не следует, но и выставлять их сразу на первые фото тоже не обязательно: стоит сначала привлечь покупателя позитивом, а потом уж сообщить ему о некоторых недостатках.

Имейте в виду, что чрезмерный марафет может сыграть против вас. Лоснящиеся от силикона шины, натертый полиролями двигатель, торпедо и руль под слоем воска у опытных покупателей часто создают впечатление, что машину "разукрасили" умышленно на продажу, а в своей реальной жизни к ней относились противоположным образом – то есть небрежно. Качество фото на ведущих сайтах объявлений позволяет заметить указанные нюансы. То есть всего – в меру.

Разместите объявление

Чтобы выставить свое объявление, на ведущих интернет-площадках нужно создать собственный аккаунт. Это занимает буквально две-три минуты, но обещает покупателю и продавцу больше безопасности и защиту от мошеннических действий.

Также своя страница на сайте объявлений добавляет вам удобств при коррекции объявления в дальнейшем и расширяет круг пользователей сайта, кто гарантированно увидит ваше объявление. По крайней мере, именно так это работает на сайте OLX.

Хорошо, когда сайт объявлений позволяет сделать название достаточно длинным: в него можно ввести элемент рекламы. Большое значение имеет первое фото.

Рекомендация Авто 24

Будьте честны с потенциальным покупателем – это будет лучше и если вы продадите ему свою машину, и если сделка с ним у вас не состоится. Позволим себе напомнить, что собственное доброе имя дороже любого валютного плюса к цене. А если у машины есть недостатки, которые существенно влияют на ее рыночную привлекательность, то попробуйте устранить их – если не полностью, то частично.

Читайте также: Как полировать машину своими руками