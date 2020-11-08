Полировка кузова – с виду нехитрая работа, но берутся за нее не везде, да и стоит она немало. Можно ли отполировать машину собственными руками? Эксперты Авто24 имеют определенный опыт в этом деле и готовы поделиться им.

Для начала надо разобраться, что такое полировка лакокрасочного покрытия. Есть три вида работ, которые принято называть этим словом. Во-первых, это так называемая профессиональная или глубокая полировка. Речь идет об обработке поверхности в несколько шагов абразивными пастами, которые снимают верхний слой лака (краски), оставляя при том на поверхности стойкий глянец – как на машине, которая только что сошла с конвейера, а то и лучше.

Любительские полироли могут быть и с абразивом, и чисто восковые. Это не всегда понятно по этикетке

Во-вторых, это любительская полировка препаратами из тюбиков, продающихся в каждом автомагазине. Количество абразива в этих полиролях как правило невелико, поэтому по большей части они наводят блеск на кузов благодаря восковой составляющей.

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И третье – это собственно говоря и не полировка, а воскование. И сами автовладельцы, и профессионалы используют для создания блеска любительские полироли без абразива, такие еще называют воском. Это и защитное средство, и декоративное, хотя в обоих смыслах – не очень длительного действия, максимум два-три месяца. К этой группе можно отнести современные нанопрепараты типа “жидкое стекло” или “нанокерамика”, но они имеют несколько отличий: наносятся особым, труднодоступным для любителя методом и держатся на кузове гораздо дольше восковых веществ.

Мы сегодня поговорим о втором варианте, о так называемой любительской полировке, которая не только придает кузову блеск, но и в определенной степени “залечивает” шрамы, нанесенные за годы эксплуатации.

Профессиональную полировку недаром называют глубокой: круг мастера снимает верхний слой лакокрасочного покрытия, “уравнивая” царапины на нем

Полировка собственными силами

Почему профессиональная полировка стоит так дорого, порядка 1,5 – 2,5 тыс. грн? Да, глубокая полировка всегда дает видимый и длительный эффект, а вся процедура занимает целый день, а тот больше. Но главная причина в том, что есть определенные риски, избежать которых позволяет лишь большой опыт полировщика. В чем же опасность?

Когда мастер в несколько проходов снимает с кузова поверхностный слой лака или краски, часто есть риск протереть лакокрасочное покрытие до грунтовки или даже до металла. Исправить такой брак можно лишь покраской, то есть ценой больших затрат. Поэтому профессиональная полировка стоит так дорого: мастер берет деньги не только за свой профессионализм, полученный в течение лет, но и за риск.

Во время полировки есть вероятность, что повреждаются элементы, расположенные на кузове: светотехника, молдинги, шильдики и другой декор. После случайного попадания полировального круга на эти детали на них остаются царапины, которые не всегда можно устранить.

При полировке кузова мешают мелкие детали и места стыков с фонарями, ручками, молдингами

Но любительские полироли, о которых мы здесь говорим, имеют в своем составе очень тонкий (то есть нежный) абразив, поэтому случайный вред машине нанести сложнее. Хотя это не значит, что “посторонние” детали на кузове не надо защищать.

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Как правильно полировать машину собственными руками, можно прочитать прежде всего на упаковке конкретного препарата, который вы приобретете в магазине. А мы дадим несколько принципиальных советов, полученных вследствие практического опыта.

Если ваш кузов изрядно “заматирован” от непрофессионального мытья и поцарапан в других приключениях, выбирайте более грубый полироль – он сгладит микроцарапины. Конкретную ссылку на “калибр” абразива вы вряд ли найдете на тюбике, но грубость пасты можно почувствовать руками, растирая каплю полироля между пальцами.

Надо заклеить скотчем края фар, фонарей, пластиковых корпусов зеркал, молдингов, эмблем, прилегающих к крашеным деталям кузова, которые вы собираетесь полировать. Иначе вам придется как минимум долго отмывать их.

Полировать можно как салфеткой, так и специальным кругом с машинкой или электродрелью. Мысль о том, что с кругом получится быстрее, ошибочна. Ведь вам надо будет найти круг необходимой жесткости, полировальную машинку или дрель, которая может работать на малых оборотах (порядка 1000 об/мин), научиться правильно пользоваться этим тандемом. А мягкую байковую пеленку можно найти в каждом доме. К тому же протереть краску на гранях до грунта легче с дрелью, чем вручную. Но правда в том, что работая вручную вы немного запыхаетесь.

Любительские полироли обычно предназначены для ручного применения с салфетками или просто мягкой тканью.

Не пугайтесь, если ваша салфетка или полировальный круг приобретет цвет кузова – это признак того, что полироль сглаживает царапины на краске. Но имейте в виду, что одновременно вы делаете слой ЛКП тоньше.

Не переворачивайте на чистую сторону салфетку, которой вы будете растирать препарат, полируя им кузов. Потому что чтобы средство не только убрало царапины, но и придало ЛКП глянец, надо растереть всю порцию полироля на салфетке до конца.

Рекомендация Авто24

Если ваш автомобиль перекрашивался и вы не знаете, какой толщины слой краски и лака лежит на кузове, поберегите ЛКП – тщательно полируйте кузов только там, где блеск будет лучше виден. А места, приближенные к уязвимым зонам – низ дверей, крыльев и бамперов, пороги – если и будете “проходить” по ним абразивным препаратом, укройте для дополнительной защиты восковым полиролем.

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