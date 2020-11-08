Полірування кузову – на вигляд нехитра робота, але беруться за неї не скрізь, та й коштує вона чимало. Чи можна відполірувати машину власними руками? Експерти Авто24 мають певний досвід у цій справі, і готові поділитися ним.

Для початку треба розібратися, що таке полірування лакофарбового покриття. Є три види робіт, які прийнято називати цим словом. По-перше, це так зване професійне, або глибоке полірування. Йдеться про обробку поверхні у кілька кроків абразивними пастами, які знімають горішній шар лаку (фарби), залишаючи при тому на поверхні стійкий глянець – як на машині, яка щойно зійшла із конвеєру, а той краще.

Любительські поліролі можуть бути і з абразивом, і чисто воскові. Це не завжди зрозуміло з етикетки

По-друге, це любительське полірування препаратами з тюбиків, що продаються у кожному автомагазині. Кількість абразиву в цих поліролях як правило невелика, тож здебільшого вони наводять блиск на кузов завдяки восковій складовій.

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І третє – це власне кажучи і не полірування, а воскування. І самі автовласники, і професіонали використовують для створення блиску любительські поліролі без абразиву, такі ще називають воском. Це і захисний засіб, і декоративний, хоча в обох сенсах – не дуже тривалої дії, максимум два-три місяці. До цієї групи можна віднести сучасні нанопрепарати типу “рідке скло” або “нанокераміка”, але вони мають кылька відмінностей: наносяться за особливим, важкодоступним для аматора методом, і тримаються на кузові набагато довше воскових речовин.

Ми сьогодні поговоримо про другий варіант, про так зване любительське полірування, яке не лише додає кузову блиску, а й в певній мірі “заліковує” шрами, нанесені нещадними роками.

Професійне полірування недаремно називають глибоким: губка знімає шар лакофарбового покриття, “зрівнюючи” подряпини на ньому

Полірування власними силами

Чому професійне полірування коштує так дорого, десь 1,5 – 2,5 тис. грн? Так, глибоке полірування завжди дає видимий і тривалий ефект. Так, уся процедура займає цілий день, або й більше. Але головна причина у тому, що є певні ризики, уникнути яких дозволяє лише великий досвід полірувальника. В чому ж небезпека?

Коли майстер у кілька проходів знімає з кузову поверхневий шар лаку чи фарби, часто є ризик протерти лакофарбове покриття до грунтовки або й до металу. Виправити такий брак можна лише фарбуванням, тобто – ціною великих витрат. Тому професійне полірування коштує так дорого: майстер бере гроші не тільки за свій професіоналізм, здобутий протягом років, а й за ризик.

Під час полірування є ймовірність, що зазнають пошкоджень елементи, розташовані на кузові: світлотехніка, молдинги, шильдики та інший декор. Після випадкового потрапляння полірувального круга на ці деталі на них залишаються подряпини, які не завжди можна усунути.

При поліруванні кузова заважають дрібні деталі та місця стиків із ліхтарями, ручками, молдингами

Але любительські поліролі, про які ми тут говоримо, мають у своєму складі дуже тонкий (тобто ніжний) абразив, тому випадкову шкоду машині завдати складніше. Хоча це не значить, що “сторонні” деталі на кузові не треба захищати.

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Як правильно полірувати машину власними руками, можна прочитати перш за все на упаковці конкретного препарату, що ви придбаєте у магазині. А ми дамо кілька принципових порад, отриманих внаслідок практичного досвіду.

Якщо ваш кузов добряче “заматований” від непрофесійного миття та подряпаний в інших пригодах, обирайте більш грубий поліроль – він згладить мікроподряпини. Конкретне посилання на “калібр” абразиву ви навряд чи знайдете на тюбику, але грубість пасти можна відчути руками, розтираючи краплину поліролі між пальцями.

Треба заклеїти скотчем краї фар, ліхтарів, пластикових корпусів дзеркал, молдингів, емблем, що прилягають до фарбованих деталей кузова, які ви збираєтесь полірувати. Інакше вам доведеться як мінімум довго відмивати їх.

Полірувати можна як серветкою, так і спеціальним кругом із машинкою або електродрилем. Думка про те, що з кругом вийде швидше, помилкова. Адже вам треба буде знайти круг необхідної жорсткості, полірувальну машинку або дриль, яка може працювати на малих обертах (порядку 1000 об/хв), навчитися правильно користуватися цим тандемом. А м’яку байкову пелюшку можна знайти у кожній домівці. До того ж протерти фарбу на гранях до грунта легше з дрилем, аніж вручну. Але правда в тому, що працюючи вручну, ви трохи захекаєтеся.

Любительські поліролі зазвичай призначені для ручного застосування із серветками або просто м’якою тканиною.

Не лякайтеся, якщо ваша серветка або полірувальний круг набуде кольору кузову – це ознака того, що поліроль згладжує подряпини на фарбі. Але майте на увазі, що одночасно ви робите шар ЛКП тоншим.

Не перегортайте на чистий бік серветку, якою ви будете розтирати препарат, поліруючи ним кузов. Тому що аби засіб не лише прибрав подряпини, а й надав ЛКП глянцю, треба розтерти всю порцію поліролі на серветці до кінця.

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Якщо ваш автомобіль перефарбовувався, і ви не знаєте, якої товщини шар фарби та лаку лежить на кузові, побережіть ЛКП – ретельно поліруйте кузов тільки там, де блиск буде найкраще видним. А місця, наближені до вразливих зон – низ дверей, крил і бамперів, пороги – якщо і “пройдетеся” абразивним препаратом, вкрийте для додаткового захисту восковим поліролем.

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