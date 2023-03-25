Выставляя машину на продажу некоторые владельцы добавляют: "перекупщикам не беспокоить!". Стоит ли так делать и как узнать, что действительно имеешь дело с профессионалом вторичного авторынка? "Авто 24" упорядочил и обобщил свой опыт общения с маклерами автомобильного секонд-хенда.

Одно из проявлений рыночной экономики: там, где продают и покупают определенный дорогостоящий товар, обязательно найдется бизнес, который отщипнет от сделки небольшой процент. Потому что процент может и небольшой, но в абсолютном выражении получится немалая сумма.

Чтобы продать и приобрести б/у автомобиль, нужны определенные знания и навыки, поэтому на данном рынке работает немало профессиональных перекупщиков.

И вторичный авторынок не исключение. Тем более, что подержанный автомобиль – товар сложный и щедрый на сюрпризы, то есть нуждается в большой экспертности. Потому почти сто лет назад и родилась профессия дилера подержанных авто – а в украинской интерпретации автомобильного перекупщика.

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За счет чего зарабатывают перекупщики

Вопреки существующим в автосообществе стереотипам, нельзя сказать, что перекупщики совершенно зря едят свой хлеб. Касательно их пользы для общества можно поспорить, но это тоже работа, которая требует знаний и навыков – хотя и не без специфики. За счет чего они зарабатывают деньги?

Сбивают цену ниже рыночной. Приемы и аргументы бывают разные – хитрости, сила убеждения, соблазн мгновенным расчетом и т.п.;

Приемы и аргументы бывают разные – хитрости, сила убеждения, соблазн мгновенным расчетом и т.п.; После покупки наводят на машину марафет , на правах "оптовиков" имея дисконт в мастерских по автомакияжу: маскировка сколов и царапин, полировка и воскование, частичная химчистка, обновление фурнитуры в салоне и в экстерьере;

, на правах "оптовиков" имея дисконт в мастерских по автомакияжу: маскировка сколов и царапин, полировка и воскование, частичная химчистка, обновление фурнитуры в салоне и в экстерьере; Выполняют ремонт по упрощенной технологии. Частичная покраска, поверхностный ремонт пораженных коррозией деталей, ремонт отдельных систем дешевыми деталями, установка колес на "титанах". Это уже заметные дополнительные затраты, но такие работы перекупщики часто выполняют своими силами.

Частичная покраска, поверхностный ремонт пораженных коррозией деталей, ремонт отдельных систем дешевыми деталями, установка колес на "титанах". Это уже заметные дополнительные затраты, но такие работы перекупщики часто выполняют своими силами. Сматывают пробег. Способ, требующий определенного склада характера, позволяет за полчаса "омолодить" машину хоть на треть, хоть вполовину.

При перепродаже дорогостоящих товаров определенный процент всегда может "прилипнуть" к рукам посредника. Подержанные автомобили очень удобны в этом плане.

Зимние шины при плюсовой температуре хуже держат автомобиль при маневрах, тормозной путь удлиняется. Потому ездить на зимних шинах летом опасно! Рекламна інформація

Признаки покупателя-перекупщика

При показе машины потенциальному покупателю почти всегда можно понять, кто из них выбирает авто не для себя, а на перепродажу.

Перекупщики обычно:

Не интересуются подробностями истории конкретного экземпляра автомобиля. Их интересует только собственно машина, какая она есть сейчас;

Из очагов коррозии их обычно беспокоят только те, которые видны на поверхности кузова невооруженным глазом;

Имеют толщиномер недешевой модели и ловко им пользуются, измеряя ЛКП;

Торгуются вопреки всем преимуществам автомобиля, даже если вы приводите свои положительные аргументы поэтапно. Ведь у них есть предел цены, выше которого платить им смысла нет.

Не любят особые приметы на машине и интересуются, как их можно избавиться. Это нужно, чтобы не дать следующему покупателю идентифицировать машину в “предыдущей жизни” и определить ее реальный пробег.

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Перекупщик оформляет приобретенную машину не на себя, а на постороннее лицо – в сервисный центр МВД он приведет соседа, кума, свата. Это нужно во избежание налогообложения при продаже второй и последующей машины в течение года.

Во время визита в ТСЦ автомаклеры со всеми здороваются, знают массу нюансов по оформлению бумаг и работе офиса.

Стоит ли продавать машину перекупщику?

Понятно, откуда возникло предубеждение к перекупщикам – у автовладельца создается впечатление, что на нем хотят заработать деньги. И часто это так и есть.

Если вы твердо знаете рыночную стоимость машины вашей модели, вашей комплектации и возраста, уступать цену перекупщику не стоит.

Но на самом деле ничего страшного в том, что у вас покупают машину перекупщики, нет. Конечно, если они дают вам цену, которую вы плюс-минус и ожидали с самого начала. Подчеркиваем – именно сначала, а не после обработки вашего сознания во время "экспертной" беседы с перекупщиком. Как мы показали выше, у посредников есть несколько способов перепродать вашу машину с наценкой, и не все из них вы сами сможете или пожелаете повторить. То есть во многих случаях не стоит думать, что перекупщики вас обманули.

Но и торопиться не стоит. Если уж маклеры явно желают приобрести вашу машину, но настойчиво сбивают цену, возьмите паузу, чтобы еще раз изучить рынок. Тем более, что интернет с соответствующими сайтами продаж вам в этом эффективный помощник. Найдите подтверждение тому, что ваша машина может стоить существенно больше, чем вам дает за нее маклер – либо убедитесь в обратном и отправляйтесь с ним в ТСЦ МВД.

Если маклер-посредник дает вам цену, которую вы планировали получить за машину, не следует пренебрегать таким предложением – можно соглашаться.

Рекомендация Авто24

Очень тщательно сосчитайте деньги. Какие цены выставляют на подобные машины в принципе, сколько средств и времени нужно бы вам потратить на ремонты и приведение вашего авто в лучший товарный вид, насколько реальны ваши ожидания по стоимости. Рассчитайте, сколько вам стоит каждый час времени, которое нужно будет потратить на выезды к потенциальным покупателям и просмотры. И уже после того делайте окончательный вывод о минимальной сумме, за которую вы готовы отдать вашу "ласточку". И если кто-то вам эту сумму будет давать, подумайте, есть ли разница, кем будут эти люди?

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