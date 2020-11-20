За управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрено 10 200 грн. штрафа с лишением права управления на 1 год.

Согласно закону, если инспектор во время остановки автомобиля увидит явные признаки алкогольного опьянения, водитель должен пройти по требованию полицейского освидетельствование на состояние опьянения.

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Однако часто на месте остановки возникает конфликт между водителем и полицейским и инспектор сразу начинает видеть такие “явные” признаки без их фактического наличия. Для водителя же доказать, что таких признаков на момент остановки не существовало, почти не реально.

В таком случае инспектор сразу предлагает водителю под видеозапись пройти соответствующий тест. А водитель, не будучи проинформирован об ответственности за такие действия, “разогретый” конфликтом с инспектором, отказывается от прохождения осмотра. И считает, что ему за это ничего не будет.

Тем не менее, ответственность за отказ пройти освидетельствование равноценна ответственности за управление в состоянии алкогольного опьянения.

Таким образом, фактически трезвый водитель, отказавшийся пройти освидетельствование, возвращается домой с составленным протоколом по ст. 130 КУоАП.

Поэтому "трезвому" водителю не следует вестись на такую провокацию и ни в коем случае не стоит отказываться от прохождения осмотра. Потому что за этот отказ можно получить 10 200 грн. штрафа и избавиться от права управления на 1 год.