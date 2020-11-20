За керування автомобілем в стані сп’яніння передбачено 10 200 грн. штрафу з позбавленням права керування на 1 рік.

Відповідно до закону, якщо інспектор під час зупинки автомобіля побачить явні ознаки алкогольного сп’яніння, водій повинен пройти на вимогу поліцейського огляд на стан сп’яніння.

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Однак, часто на місці зупинки виникає конфлікт між водієм та поліцейським і інспектор одразу починає бачити такі «явні» ознаки без їх фактичної наявності. Для водія ж довести, що таких ознак на момент зупинки не існувало майже не реально.

У такому випадку інспектор одразу пропонує водієві під відеозапис пройти відповідний тест. А водій, не будучи проінформований про відповідальність за такі дії, «розігрітий» конфліктом з інспектором, відмовляються від проходження огляду. І вважає, що йому за це нічого не буде.

Проте, відповідальність за відмову пройти огляд рівноцінна відповідальності за керування в стані алкогольного сп’яніння.

Таким чином, фактично тверезий водій, який відмовився пройти огляд, повертається додому із складеним протоколом по ст. 130 КУпАП.

Тому «тверезому» водієві не слід вестись на таку провокацію і в жодному разі не варто відмовлятися від проходження огляду. Тому що за цю відмову можна отримати 10 200 грн. штрафу та позбутись права керування на 1 рік.