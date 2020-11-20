Оприлюднені шокуючі результати дослідження.

В Україні у 2019 р. вперше проведено національне дослідження щодо поширеності основних факторів ризику неінфекційних захворювань, яке відповідає затвердженому ВООЗ (Всесвітній організації охорони здоров’я) поетапному підходу до епіднагляду (STEPS). В ньому брались до уваги не лише хвороби, але й можливості травмуватись чи померти від аварій.

Не пристебуються – половина

Згідно дослідження, в Україні майже три чверті (71,3%) населення користувались автомобілем протягом останніх 30 днів як водій чи пасажир. Цей показник є меншим у найстаршій віковій групі, де автомобілем користувалися 48%. Понад половину (54%) серед респондентів, які користувалися автомобілем протягом останніх 30 днів, не завжди використовували пасок безпеки. Значущих відмінностей у цьому показнику між віковими групами та за статтю не було.

Частка користувачів автомобілів, які не завжди використовували пасок безпеки протягом останніх 30 днів, за віком і статтю (%)

Різниця у використанні пасків безпеки відрізняється в залежності від місця проживання людини – як не дивно, але сільські жителі використовують паски безпеки в авто частіше, ніж міські (63,1% проти 48,9%).

Половина опитаних, які користувалися автомобілем (50,3%), також повідомили, що водій перевищував швидкість. Чоловіки (чоловіки – 59,5%; жінки – 37,1%) та особи молодшого віку перевищували швидкість частіше.

Частка користувачів автомобілів, які повідомили про перевищення швидкості протягом останніх 30 днів, за віком і статтю (%)

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Частим явищем також було використання гаджетів, таких як мобільні телефони або планшети під час руху. Майже половина (46,8%) водіїв повідомили про їх використання протягом останніх 30 днів. Використання гаджетів спостерігалося частіше серед чоловіків (53,2%), ніж серед жінок (37,1%), і знижувалося серед вікової групи 60–69 років. Між типами населених пунктів відмінності в показниках перевищення швидкості та використання електронних пристроїв (гаджетів) під час руху значущими не були.

Частка водіїв, які користувалися гаджетами під час руху за останні 30 днів, за віком і статтю (%)

На мотоциклі – без шолома

Протягом останніх 30 днів мотоциклом або моторолером користувалися 26% населення. Їх використання було більш виражене у віковій групі 18–29 років (39,8%). Ці транспортні засоби використовували частіше чоловіки, ніж жінки зазначеної вікової групи (50% та 30,1% відповідно). Їх використання також було характерним більше для сільської місцевості (32,5%), ніж для міської (22,3%).

Показник використання шолому серед водіїв і пасажирів мотоциклів чи моторолерів є низьким. У цілому не завжди користувалися шоломом 82,2% (77,3% чоловіків, 88,4% жінок). Використання шолому було менш поширеним серед сільського населення: шоломи не завжди використовували 91,8% сільського населення та 74,1% міського населення.

Частка водіїв і пасажирів мотоциклів та моторолерів, які не завжди користуються шоломом, за віком і статтю (%)

Про керуванням мототранспортним засобом після вживання двох або більше доз алкоголю протягом останніх 30 днів повідомили 2,1% населення, що більш поширене серед чоловіків (3,4%), ніж серед жінок (0,7%), а особливо в сільській місцевості (4,7% серед чоловіків).

Крім того, 4,2% населення повідомили, що за останні 30 днів були пасажиром водія, який вживав два та більше алкогольних напої. Більше чоловіків, ніж жінок, повідомляли про проїзд з водієм у стані алкогольного сп’яніння. З віком ця тенденція зменшувалась як для чоловіків, так і для жінок. Майже кожен десятий чоловік (9,5%) у сільській місцевості повідомляв, що їздив у транспортному засобі протягом останніх 30 днів з водієм, коли той вживав два та більше алкогольних напої.

Частка водіїв, які керували автомобілем під впливом алкоголю, за віком, статтю та типом поселення (%)

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Частка пасажирів, які їздили у транспортному засобі з водієм під впливом алкоголю, за віком, статтю та типом поселення (%)

Велосипедисти – без шоломів

Користування велосипедами також є поширеним в Україні: 40,2% населення повідомили, що користувалися велосипедом протягом останніх 30 днів. Їх використання зменшувалося з віком з 52,3% у віковій групі 18–29 років до 32,1% у віковій групі 60–69. Цей показник також був вищим у сільській місцевості (53,6%), ніж у міській (32,3%). Використання велосипедних шоломів було дуже нечастим випадком. Серед респондентів, які користувалися велосипедами, 95% повідомили, що не користуються шоломами регулярно. Їх використання було нижчим у сільській місцевості (98,8% повідомили, що не користуються ними регулярно), порівняно з 91,3% у містах.

Частка велосипедистів, які не завжди використовують шолом, за віком, статтю та типом поселення (%)

Третина тих, хто потрапив в ДТП, травмувались

Близько 7% населення потрапляли у ДТП за останні 12 місяців. За даними осіб у віковій групі 18–29 років, вони потрапляли у дорожньо-транспортні пригоди втричі частіше, ніж респонденти вікової групи 60–69 років (9,4% проти 3,3%). Значущих відмінностей за статтю та типами населення немає.

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Серед учасників ДТП одна третина (35,4%) отримувала тілесні ушкодження, які потребували медичної допомоги. Значущих відмінностей за статтю не було (чоловіки – 40,2%, жінки – 28,9%). Жителі міст, які потрапляли в ДТП, частіше зазнавали травм, які потребували медичної допомоги (49,9%), ніж жителі сільських (13,2%).