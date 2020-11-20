Обнародованы шокирующие результаты исследования.

В Украине в 2019 году впервые проведено национальное исследование по распространенности основных факторов риска неинфекционных заболеваний, которое соответствует утвержденному ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) поэтапному подходу к эпиднадзору (STEPS). В нем принимались во внимание не только болезни, но и возможности травмироваться или умереть от аварий.

Не пристегиваются – половина

Согласно исследованию, в Украине почти три четверти (71,3%) населения пользовались автомобилем в течение последних 30 дней как водитель или пассажир. Этот показатель меньше в старшей возрастной группе, где автомобилем пользовались 48%. Более половины (54%) среди респондентов, которые пользовались автомобилем в течение последних 30 дней, не всегда использовали ремень безопасности. Значимых различий по этому показателю между возрастными группами и по полу не было.

Доля пользователей автомобилей, которые не всегда использовали ремень безопасности в течение последних 30 дней, по возрасту и полу (%)

Разница в использовании ремней безопасности отличается в зависимости от места проживания человека – как ни странно, но сельские жители используют ремни безопасности в автомобиле чаще, чем городские (63,1% против 48,9%).

Половина опрошенных, которые пользовались автомобилем (50,3%), также сообщили, что водитель превышал скорость. Мужчины (мужчины – 59,5%, женщины – 37,1%) и лица молодого возраста превышали скорость чаще.

Доля пользователей автомобилей, которые сообщили о превышении скорости за последние 30 дней, по возрасту и полу (%)

Также в тему: в Украине установят камеры автофиксации нового типа

Частым явлением также было использование гаджетов, таких как мобильные телефоны или планшеты во время движения. Почти половина (46,8%) водителей сообщили об их использовании в течение последних 30 дней. Использование гаджетов наблюдалось чаще среди мужчин (53,2%), чем среди женщин (37,1%), и снижалось среди возрастной группы 60-69 лет. Между типами населенных пунктов различия в показателях превышение скорости и использования электронных устройств (гаджетов) во время движения значимыми ни были.

Доля водителей, которые пользовались гаджетами во время движения за последние 30 дней, по возрасту и полу (%)

На мотоцикле – без шлема

В течение последних 30 дней мотоциклом или мотороллером пользовались 26% населения. Их использование было более выражено в возрастной группе 18-29 лет (39,8%). Эти транспортные средства использовали чаще мужчины, чем женщины указанной возрастной группы (50% и 30,1% соответственно). Их использование также было характерно больше для сельской местности (32,5%), чем для городской (22,3%).

Показатель использования шлема среди водителей и пассажиров мотоциклов или мотороллеров является низким. В целом не всегда пользовались шлемом 82,2% (77,3% мужчин, 88,4% женщин). Использование шлема было менее распространенным среди сельского населения: шлемы не всегда использовали 91,8% сельского населения и 74,1% городского населения.

Доля водителей и пассажиров мотоциклов и мотороллеров, которые не всегда пользуются шлемом, по возрасту и полу (%)

Об управлением мототранспортных средств после употребления двух или более доз алкоголя в течение последних 30 дней сообщили 2,1% населения, более распространено среди мужчин (3,4%), чем среди женщин (0,7%), особенно в сельской местности (4,7% среди мужчин).

Кроме того, 4,2% населения сообщили, что за последние 30 дней были пассажиром водителя, который употреблял два и более алкогольных напитках. Больше мужчин, чем женщин, сообщали о проезде с водителем в состоянии алкогольного опьянения. С возрастом эта тенденция уменьшалась как для мужчин, так и для женщин. Почти каждый десятый мужчина (9,5%) в сельской местности сообщал, что ездил в транспортном средстве в течение последних 30 дней с водителем, когда тот принимал два и более алкогольных напитков.

Доля водителей, которые управляли автомобилем под воздействием алкоголя, по возрасту, полу и типу поселения (%)

Также в тему: антирекорд опьянения за рулем

Доля пассажиров, которые ездили в транспортном средстве с водителем под воздействием алкоголя, по возрасту, полу и типу поселения (%)

Велосипедисты – без шлемов

Пользование велосипедами также является распространенным в Украине: 40,2% населения сообщили, что пользовались велосипедом в течение последних 30 дней. Их использование уменьшалось с возрастом с 52,3% в возрастной группе 18-29 лет до 32,1% в возрастной группе 60-69. Этот показатель также был выше в сельской местности (53,6%), чем в городской (32,3%). Использование велосипедных шлемов было очень редким случаем. Среди респондентов, которые пользовались велосипедами, 95% сообщили, что не пользуются шлемами регулярно. Их использование было ниже в сельской местности (98,8% сообщили, что не пользуются ими регулярно) по сравнению с 91,3% в городах.

Доля велосипедистов, которые не всегда используют шлем, по возрасту, полу и типу поселения (%)

Треть тех, кто попал в ДТП, травмировались

Около 7% населения попадали в ДТП за последние 12 месяцев. По данным лиц в возрастной группе 18-29 лет, они попадали в дорожно-транспортные происшествия в три раза чаще, чем респонденты возрастной группы 60-69 лет (9,4% против 3,3%). Значимых различий по полу и типам населения нет.

Также интересно: что делать при незначительном ДТП

Среди участников ДТП одна треть (35,4%) получала телесные повреждения, которые нуждались в медицинской помощи. Значимых различий по полу не было (мужчины – 40,2%, женщины – 28,9%). Жители городов, которые попадали в ДТП, чаще испытывали травмы, которые нуждались в медицинской помощи (49,9%), чем жители сельских (13,2%).