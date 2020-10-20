Принцип работы новых спидкамов будет построен на определении средней скорости автомобиля на отрезке дороги между двумя камерами.

Кирилл Хомяков, председатель Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины, в интервью порталу ЦТС рассказал о программе по увеличению количества штрафов с камер автофиксации.

Читайте также: Как выглядит “письмо счастья” и что с ним делать

В частности, планируется добавить фиксирование других типов нарушений: не только превышение скорости, но еще и пересечения двойной сплошной линии, проезд на красный сигнал светофора и проезд по полосе для общественного транспорта. Комплексы автофиксации для этого менять не нужно: камеры уже имеют подобный функционал.

– Наша амбициозная цель, – говорит Кирилл, – чтобы в нас до конца 2021 года с помощью комплексов автофиксации начала работать фиксация средней скорости по отрезку. Это важный момент, чтобы иметь возможность контролировать скорость на всем пути, а не только в местах установки камер.

В начале отрезка установлена ​​одна камера, в конце – другая. Если водитель притормозил перед первой и второй, но, в целом, 100 км проехал быстрее, чем разрешено, то на второй камере будет фиксироваться нарушения скоростного режима.

Уже сейчас установка камер автофиксации приносит неплохие деньги: за первые два месяца автовладельцы заплатили штрафов на 73 миллионов гривен. На тех отрезках дорог, где установлены камеры, через три месяца после начала работы камер, количество ДТП уменьшилось с 37 до 13. Общая аварийность в Киевской области выросла на 20%.