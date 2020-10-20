Принцип роботи нових спідкамів буде побудовано на визначенні середньої швидкості автомобіля на відрізку дороги, між двома камерами.

Кирило Хом'яков, голова Державного агентства інфраструктурних проектів України, в інтерв'ю порталу ЦТС розповів про програму по збільшенню кількості штрафів з камер автофіксації.

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Зокрема, планується додати фіксування інших типів порушень: не лише перевищення швидкості, але ще й перетин подвійної суцільної лінії, проїзд на червоний сигнал світлофора та проїзд по смузі для громадського транспорту. Комплекси автофіксації для цього міняти не потрібно: камери вже мають подібний функціонал.

— Наша амбітна мета, — каже пан Кирило, — щоб у нас до кінця 2021 року за допомогою комплексів автофіксації почала працювати фіксація середньої швидкості по відрізку. Це важливий момент, щоб мати можливість контролювати швидкість на всій дорозі, а не тільки в місцях установки камер.

На початку відрізка встановлена одна камера, в кінці — інша. Якщо водій пригальмував перед першою і другою, але, в цілому, 100 км проїхав швидше, ніж дозволено, то на другій камері буде фіксуватися порушення швидкісного режиму.

Вже зараз установка камер автофіксації приносить непогані гроші: за перші два місяці автовласкники заплатили штрафів на 73 мільйони гривень. На тих відрізках доріг, де встановлені камери, за три місяці після початку роботи камер, кількість ДТП зменшилася з 37 до 13. Загальна аварійність у Київській області зросла на 20%.