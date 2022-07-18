В Патрульной полиции Киевской области поделились статистикой по количеству ДТП с участием детей и дали несколько советов, как уберечь ребенка от аварии.

С 1 января по 30 июня этого года зарегистрировано 53 ДТП, в которых пострадали дети.

Всего за 6 месяцев на автодорогах Киевщины пострадали 63 ребенка. 3 ребенка погибли.

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Как уберечь ребенка от травм на дороге: