В Патрульной полиции Киевской области поделились статистикой по количеству ДТП с участием детей и дали несколько советов, как уберечь ребенка от аварии.
С 1 января по 30 июня этого года зарегистрировано 53 ДТП, в которых пострадали дети.
Всего за 6 месяцев на автодорогах Киевщины пострадали 63 ребенка. 3 ребенка погибли.
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Как уберечь ребенка от травм на дороге:
- Позаботьтесь о безопасности ребенка в салоне авто – пользуйтесь автокреслом или ремнем безопасности. Пристегивая ребенка вы, в первую очередь, беспокоитесь о нем.
- Берите ребенка за руку, переходя проезжую часть.
- Время от времени напоминайте ребенку основные правила дорожного движения: не играть на дороге, не выбегать внезапно на нее, не останавливаться посреди дороги.
- Сделайте привычкой пользование световозвращающими элементами – деталь на одежде, браслет или брелок выделит вашего ребенка в темное время суток.
- Постоянно наблюдайте за дорожной обстановкой и анализируйте дорожные ситуации, а заметив вблизи ребенка снизьте скорость.