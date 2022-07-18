У Патрульній поліції Київської області поділились статистикою щодо кількості ДТП за участі малюків та дали кілька порад як вберегти дитину від аварії.
З 1 січня до 30 червня цього року зареєстровано 53 ДТП, у яких постраждали діти.
Загалом за 6 місяців на автодорогах Київщини постраждало 63 дитини. 3 дитини загинули.
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Як вберегти дитину від травмувань на дорозі:
- Подбайте про безпеку дитини в салоні авто — користуйтесь автокріслом або паском безпеки. Пристібаючи дитину ви, першою чергою, турбуєтесь про неї.
- Беріть дитину за руку, якщо переходите проїзну частину.
- Час від часу нагадуйте дитині основні правила дорожнього руху: не гратись на дорозі, не вибігати раптово на неї, не зупинятись посеред дороги тощо.
- Зробіть звичкою користування світлоповертаючими елементами — деталь на одязі, браслет чи брелок виділить вашу дитину в темну пору доби.
- Постійно спостерігайте за дорожньою обстановкою та аналізуйте дорожні ситуації, а помітивши поблизу дитину — знизьте швидкість.