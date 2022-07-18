У Патрульній поліції Київської області поділились статистикою щодо кількості ДТП за участі малюків та дали кілька порад як вберегти дитину від аварії.

З 1 січня до 30 червня цього року зареєстровано 53 ДТП, у яких постраждали діти.

Загалом за 6 місяців на автодорогах Київщини постраждало 63 дитини. 3 дитини загинули.

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Як вберегти дитину від травмувань на дорозі: