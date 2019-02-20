Аналитический центр AUTO.RIA вместе с оператором бизнес-коммуникаций Binotel проанализировали звонки, которые получили украинские автосалоны в 2018 году.

В каких регионах чаще спрашивают о новых автомобилях

Поскольку большинство салонов находятся в столице и городах-миллионниках, то большую часть звонков от украинцев получают именно эти регионы. В тройку лидеров вошли Киев (33,6%), Одесса (9,1%) и Днепр (8,9%).

Читайте також: в январе в Украине - падение продаж новых автомобилей

О каких авто спрашивают чаще всего?

Чаще всего покупатели звонят в салоны Toyota — 8 500 открытий номеров телефона получили предложения о продаже именно этой марки авто. На втором месте Renault (7,3 тыс.), А замыкает тройку лидеров Skoda — 6,3 тысячи открытий. Конверсия открытий номеров в звонки в салоны на AUTO.RIA в среднем составляет 63%.



Если рассматривать сезонность, то чаще всего украинцы звонят в начале года и весной.

Больше всего просмотров предложения салонов привлекают в воскресенье, когда у покупателей, есть свободное время на поиск, сравнение автомобилей и ознакомления с их характеристиками. Номер телефона салона чаще всего открывают в понедельник и немного реже в среду. Эта тенденция сохраняется и в звонках.

Чаще ищут авто и просматривают телефоны салонов с десктопа, хотя сегмент мобильной аудитории постоянно растет и уже сравнялся с ПК во всем, кроме открытий номеров.

Читате также: ремонт авто через интернет - как это работает