Аналітичний центр AUTO.RIA разом з оператором бізнес-комунікацій Binotel проаналізували дзвінки, які отримали українські автосалони у 2018 році.

В яких регіонах найчастіше питають про нові авто

Оскільки більшість салонів базується в столиці та містах-мільйонниках, то найбільше дзвінків отримують саме ці регіони. У трійку лідерів увійшли Київ (33,6%), Одеса (9,1%) та Дніпро (8,9%).

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Про які авто питають найчастіше?

Найчастіше покупці телефонують до салонів Toyota — 8,5 тисяч відкриттів номерів телефону отримали пропозиції про продаж саме цієї марки авто. На другому місці Renault (7,3 тис.), а закриває трійку лідерів Skoda — 6,3 тисячі відкриттів.

Якщо розглядати сезонність то найчастіше українці телефонують на початку року та навесні.

Найбільше переглядів пропозиції салонів отримують в неділю, коли в покупців є вільний час на пошук, порівняння автомобілів та ознайомлення з їх характеристиками. Номер телефону салону найчастіше відкривають у понеділок і трохи рідше у середу. Ця тенденція зберігається й у дзвінках.

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Частіше шукають авто та переглядають телефони салонів з десктопу, хоча сегмент мобільної аудиторії постійно росте і уже зрівнявся з ПК в усьому, крім відкриттів номерів.