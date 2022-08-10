Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины сообщило, что воины-десантники активно и эффективно используют британские бронеавтомобили Wolfhound.

Британская автомобильная бронированная техника помогает украинским воинам освобождать родную землю от оккупантов. Машины принимают участие в боевых действиях в Херсонской области.

Бронемашины Wolfhound поступили в украинскую армию по программе международной военной помощи для успешного отражения российской военной агрессии.

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Десантники отмечают, что эту технику применяют при подвозке боеприпасов, перевозке и эвакуации личного состава, а также для огневой поддержки на поле боя или в разведывательных действиях.

“Три моста обеспечивают сверхвысокую проходимость, прочная капсула с кумулятивным бронированием – надежная защита экипажа и грузов, – отмечают военные ДШВ. – А традиционное качество британской техники обеспечивает ее надежную эксплуатацию при освобождении нашей земли от российских оккупантов. Что и подтверждают украинские десантники в боевых действиях в Херсонской области”, – отметили воины-десантники.

Wolfhound – тяжелый бронированный грузовик. Используется для сопровождения патрулей, перевозки боеприпасов и необходимых грузов.

В Украине машины вооружили крупнокалиберными пулеметами Browning M2 калибра 12,7-мм.

О том, что украинские защитники проходят учения в Великобритании на бронированных машинах, которые потом будут доставлены в Украину, сообщалось еще в апреле. Британия передала Украине 120 бронемашин, из которых 80 – это бронированные машины Mastiff, Husky и Wolfhound.