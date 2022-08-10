Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України повідомило, що воїни-десантники активно та ефективно використовують британські бронеавтомобілі Wolfhound.

Британська автомобільна броньована техніка допомагає українським воїнам звільняти рідну землю від окупантів. Машини беруть участь у бойових діях на Херсонщині.

Бронемашини Wolfhound надійшли до української армії за програмою міжнародної військової допомоги для успішного відбиття російської військової агресії.

До речі британські автомобілі "Вовкодав" огляд та характеристики

Десантники зазначають, що цю техніку застосовують при підвезенні боєприпасів, перевезенні та евакуації особового складу, а також для вогневої підтримки на полі бою чи в розвідувальних діях.

“Три мости забезпечують надвисоку прохідність, міцна капсула з кумулятивним бронюванням – надійний захист екіпажу й вантажів, – наголошують військові ДШВ. – А традиційна якість британської техніки забезпечує її надійну експлуатацію під час звільнення нашої землі від російських окупантів. Що й підтверджують українські десантники у бойових діях на Херсонщині», – зазначили воїни-десантники.

Wolfhound – важка броньована вантажівка. Використовується для супроводу патрулів, перевезення боєприпасів та необхідних вантажів.

В Україні машини озброїли великокаліберними кулеметами Browning M2 калібру 12,7-мм.

Про те, що українські захисники проходять навчання у Великій Британії на броньованих машинах, які потім будуть доставлені в Україну повідомлялося ще у квітні. Британія передала Україні 120 бронемашин з яких 80 – це броньовані машини Mastiff, Husky і Wolfhound.