Автомобильная Федерация Украины сообщила об убедительной победе украинского картингиста Льва Крутоголова на "ROK Cup Festival 2023" в дисциплине "Международные гонки".

В течение года Лев Крутоголов участвовал в максимально возможном количестве гонок по картингу. Их там 27, что даже больше чем в сезоне Чемпионата Мира Formula 1, где 23 этапа.

Украинец стартовал в четырех сериях: WSK, ROK, Champions of the Future, FIA European Championship. Где-то шел в лидерах, где-то ухудшал результат, где-то из-за невнимательности судей или неосторожности других спортсменов слетал с трассы. Бывало, что и техника подводила на самом старте.

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Довольно тяжелым оказался "ROC Cup Festival", проходивший в начале декабря в Италии. Там Трек Франчакорта встретил спортсменов дождем на всю неделю и только на финал он прекратился. Лев квалифицировался вторым в зачете "Junior ROK" и имел неплохую стартовую позицию. Но случилась неприятность: на старте хита "залило" стартер, и машина не завелась...

Пока несли механический пускатель, пелотон уже поехал на формовочный круг. Машину завели, но теперь стартовать Лев уже должен был с последней позиции. И тут произошло чудо: в течение заезда наш спортсмен совершил 30 обгонов и финишировал вторым.

Таким рекордным заездом приятно был шокирован тренер Геннадий Борщ и судьи. Но снова произошла неприятность, из-за которой Левку объявили дисквалификацию. Оказалось, что провод электростартера не включили после того, как завели механическим способом, поэтому результат украинца был аннулирован.

"В течение сезона 2023 мы падали, поднимались, плакали и смеялись, хотели заканчивать со спортом, а потом снова собирали себя по кусочкам и снова выходили на старт, потому что не можем представить свою жизнь без автоспорта. Это профессиональный спорт, и, если ты не готов с этим сталкиваться, тебе не сюда", – рассказывал потом Крутоголов.

Украинец Лев Крутоголов из команды Borsch Racing стал сильнейшим картингистом международных соревнований в Италии "ROK Cup Festival 2023". Фото: Borsch Racing

Следующий хит Лев лидировал с отрывом, но при обгоне кто-то все-таки не заметил украинца и выбил его за пределы трека. Парень вернулся на трассу, продолжил гонку, снова обошёл многих соперников, но дошёл только до второй позиции.

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Третий отборочный хит Лев Крутоголов выиграл без помех. Наш пилот вышел в лидеры уже на 9-м круге, хотя другие картингисты не отставали. Ближайший соперник Богдан Косма-Христофор из Румынии хотел выиграть, но представитель команды Borsch Racing оказался проворнее.

Верхняя ступенька пьедестала была за нашим картингистом: Лев Крутоголов стал победителем. Здесь стоит сказать, что наш спортсмен преуспел в Италии на украинской машине.