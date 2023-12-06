Автомобільна Федерація України сповістила про переконливу перемогу українського картингіста Левка Крутоголова на "ROK Cup Festival 2023" в дисципліні "Міжнародні перегони".

Протягом року Лев Крутоголов брав участь у максимально можливій кількості перегонів з картингу. Їх там 27, що навіть більше ніж в сезоні Чемпіонату Світу Formula 1, де 23 етапи.

Українець стартував у чотирьох серіях: WSK, ROK, Champions of the Future, FIA European Championship. Десь йшов в лідерах, десь погіршував результат, десь через неуважність суддів чи необережність інших спортсменів злітав з траси. Бувало, що й техніка підводила на самому старті.

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Доволі важким виявися "ROC Cup Festival", що проходив на початку грудня в Італії. Там Трек Франчакорта зустрів спортсменів дощем на весь тиждень і тільки на фінал він припинився. Лев кваліфікувався другим у заліку "Junior ROK" і мав непогану стартову позицію. Але сталася халепа: на старті хіта "залило" стартер, і машина не завелася...

Поки несли механічний пускач, пелотон вже поїхав на формувальне коло. Машину завели, але тепер стартувати Лев вже мав з останньої позиції. І тут сталося диво: протягом заїзду наш спортсмен здійснив 30 обгонів і фінішував другим.

Таким рекордним заїздом приємно був шокований тренер Геннадій Борщ та судді. Але знову сталася халепа, через яку Левку оголосили дискваліфікацію. Виявилося, що дріт електростартера не увімкнули після того, як завели механічним способом, тож результат українця було анульовано.

"Впродовж сезону 2023 ми падали, підіймалися, плакали та сміялися, хотіли закінчувати зі спортом, а потім знов збирали себе по шматочках і знову виходили на старт, бо не можемо уявити своє життя без автоспорту. Це професійний спорт, і, якщо ти не готовий з цим стикатися, тобі не сюди", – розповідав потом Крутоголов.

Українець Лев Крутоголов із команди Borsch Racing став найсильнішим картингістом міжнародних змагань в Італії "ROK Cup Festival 2023". Фото: Borsch Racing

Наступний хіт Лев лідирував з відривом, але при обгоні хтось-таки не помітив українця і вибив його за межі треку. Хлопець повернувся на трасу, продовжив перегони, знову обійшов багатьох суперників, але дійшов тільки до другої позиції.

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Третій відбірковий хіт Лев Крутоголов виграв без перешкод. Наш пілот вийшов в лідери вже на 9-му колі, хоча інші картингісти не відставали. Найближчий суперник Богдан Косма-Христофор з Румунії хотів виграти, але представник команди Borsch Racing виявився спритнішим.

Верхня сходинка п’єдесталу була за нашим картингістом: Лев Крутоголов став переможцем. Тут варто сказати, що наш спортсмен досяг успіху в Італії на українській машині.