Больше всего автомобилей зарегистрировано в Германии, но наибольшее количество машин относительно населения есть в Польше. Худшая ситуация с автомобилизацией сложилась в Латвии.

По данным АСЕА, на конец 2022 года в автомобильном парке ЕС насчитывалось более 252 млн легковых авто, сообщает Укравтопром.

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В этом количестве, наибольшая доля авто имеет немецкую регистрацию (19,3%). На втором месте Италия (16%), а на третьем – Франция (15,4%). Средний возраст легковушек в парке ЕС составляет 12,3 года.

Самый старый парк в Греции, там средний возраст легковых авто – 17,3 года, а самый свежий в Люксембурге – 7,9 года.

Наибольшее количество авто на 1000 населения зафиксировано в Польше – 703 ед., а наименьшее в Латвии – 410 ед.

Лидером по доле домохозяйств, имеющих 3 и более авто является Люксембург – 11%. В Латвии наибольшая доля домохозяйств, не имеющих собственного авто – почти 43%.