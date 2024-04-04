Найбільше автомобілів зареєстровано у Німеччині, але найбільша кількість машин відносно населення є у Польщі. Найгірша ситуація з автомобілізацією склалась у Латвії.

За даними АСЕА, на кінець 2022 року в автомобільному парку ЄС налічувалося понад 252 млн легкових авто, повідомляє Укравтопром.

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В цієї кількості, найбільша частка авто має німецьку реєстрацію (19,3%). На другому місці Італія (16%), а на третьому – Франція (15,4%). Середній вік легковиків у парку ЄС становить 12,3 року.

Найстаріший парк у Греції, там середній вік легкових авто – 17,3 року, а найсвіжіший у Люксембурзі – 7,9 року.

Найбільша кількість авто на 1000 населення зафіксовано у Польщі – 703 од., а найменша у Латвії – 410 од.

Лідером за часткою домогосподарств, що мають 3 та більше авто є Люксембург – 11%. У Латвії найбільша частка домогосподарств, що не мають власного авто – майже 43%.