1,6-литровый двигатель имеет мощность 1000 лошадиных сил. Обаяние включает в себя сочетание турбонаддува, электродвигателей и высокого теплового КПД.

Двигатель мощностью 1000 лошадиных сил уже не кажется столь невероятным. Вы можете приобрести серийный автомобиль, который стоит такую сумму с электрическим или бензиновым двигателем. Chrysler's Direct Connection продаст вам двигатель в ящике мощностью 1000 лошадиных сил. Но как получить такую мощность, используя 1,6-литровый двигатель? Это все еще похоже на колдовство.

Читайте также: Новая Alfa Romeo Giulia получит двигатель на 1000 лошадиных сил

Джейсон Фенске рассказал о магии этих небольших силовых установок на его YouTube-канале Engineering Explained. По словам Fenske, это все благодаря сочетанию чрезвычайно высоковращающегося 1,6-литрового двигателя V6 с турбонаддувом в паре с двумя электродвигателями.

Истоки нынешнего поколения двигателей достигают 2014 года, когда FIA, руководящий орган Формулы 1, создал ряд запретов для двигателя. Часть этих спецификаций включала в себя использование турбонаддува в сочетании с двумя электродвигателями и аккумулятором для хранения энергии. Но в отличие от гибридного Toyota Prius, разработанного для экономии топлива, гибридная установка в автомобиле F1 используется для дополнительной мощности.

Один электродвигатель используется для регулировки турбонаддува вместо перепускного клапана и рекуперативного торможения. Энергия, полученная от этих функций, хранится в аккумуляторе, используемом для питания второго двигателя, прикрепленного к коленчатому валу. В совокупности эта система называется ERS или Energy Recovery System, которая добавляет дополнительные 160 лошадиных сил и может использоваться в коротких всплесках для ускорения или обгона другого автомобиля.

Сам по себе двигатель внутреннего сгорания выдает 830 лошадиных сил, что является невероятной мощностью для столь маленького двигателя. Не менее поразительна топливная эффективность этих силовых установок. По соображениям безопасности автомобилям Формулы-1 запрещается заправляться во время гонки, то есть они должны иметь достаточно топлива, чтобы хватило примерно на 400 километров. Нормы F1 также ограничивают авто до 110 кг горючего.

Чтобы достичь необходимой мощности и эффективности, двигатели Формулы-1 достигают максимальной тепловой эффективности более 50 процентов, что значительно выше 35-процентной тепловой эффективности современных легковых автомобилей. Для этого требуется комбинация предыдущей камеры зажигания и высокой степени сжатия 18 к 1. Есть несколько уловок, которые конструкторы двигателей могут использовать как для предыдущей камеры зажигания, так и для получения более высокой степени сжатия, которые являются собственностью и являются частью секретной технологии современных двигателей F1.