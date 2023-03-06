1,6-літровий двигун має потужність 1000 кінських сил. Чарівність включає в себе поєднання турбонаддуву, електродвигунів і високого теплового ККД.

Двигун потужністю 1000 кінських сил вже не здається таким неймовірним. Ви можете придбати серійний автомобіль, який коштує таку суму, з електричним або бензиновим двигуном. Chrysler's Direct Connection продасть вам двигун у ящику потужністю 1000 кінських сил. Але як отримати таку потужність, використовуючи 1,6-літровий двигун? Це все ще схоже на чаклунство.

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Джейсон Фенске розповів про магію цих невеликих силових установок на його YouTube-каналі Engineering Explained. За словами Fenske, це все завдяки поєднанню надзвичайно високообертового 1,6-літрового двигуна V6 з турбонаддувом у парі з двома електродвигунами.

Витоки нинішнього покоління двигунів сягають 2014 року, коли FIA, керівний орган Формули 1, створила низку заборон для двигуна. Частина цих специфікацій включала використання турбонаддуву в поєднанні з двома електродвигунами та акумулятором для зберігання енергії. Але на відміну від гібрида Toyota Prius, розробленого для економії палива, гібридна установка в автомобілі F1 використовується для додаткової потужності.

Один електродвигун використовується для регулювання турбонаддуву замість перепускного клапана та для рекуперативного гальмування. Енергія, отримана від цих функцій, зберігається в акумуляторі, який використовується для живлення другого двигуна, прикріпленого до колінчастого валу. У сукупності ця система називається ERS або Energy Recovery System, яка додає додаткові 160 кінських сил і може використовуватися в коротких сплесках для прискорення або обгону іншого автомобіля.

Сам по собі двигун внутрішнього згоряння видає 830 кінських сил, що є неймовірною потужністю для такого маленького двигуна. Не менш вражаюча паливна ефективність цих силових установок. З міркувань безпеки автомобілям Формули-1 заборонено заправлятися під час перегонів, тобто вони повинні мати достатньо палива, щоб вистачило приблизно на 400 кілометрів. Норми F1 також обмежують автомобілі до 110 кілограмів пального.

Щоб досягти необхідної потужності та ефективності, двигуни Формули-1 досягають максимальної теплової ефективності понад 50 відсотків, що значно вище, ніж 35-відсоткова теплова ефективність сучасних легкових автомобілів. Для цього потрібна комбінація попередньої камери запалювання та високого ступеня стиснення 18 до 1. Є кілька хитрощів, які конструктори двигунів можуть використовувати як для попередньої камери запалювання, так і для отримання вищого ступеня стиснення, які є власністю та є частиною секретної технології сучасних двигунів F1.